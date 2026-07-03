Ex-campeão do LFA, Bruno Souza tem data e local definidos para retorno ao octógono no 559 Fights

O peso-pena paraense Bruno Souza já tem data e local confirmados para o seu próximo compromisso nos cages internacionais. O atleta, conhecido no mundo das artes marciais mistas pelo apelido de "The Tiger" e por seu karatê de altíssimo nível, será uma das principais atrações do 559 Fights #125.O evento está agendado para o domingo, 19 de julho, e terá como sede o imponente Eagle Mountain Casino, na Califórnia (EUA), tradicional palco de grandes espetáculos de lutas.

Para os torcedores brasileiros que quiserem acompanhar a performance de Bruno Souza, a boa notícia é que o card do 559 Fights #125 contará com transmissão ao vivo e exclusiva pelo UFC Fight Pass, a plataforma oficial de streaming do UFC. Isso garante visibilidade global para o paraense, que busca impressionar os olheiros da maior organização de MMA do mundo para cavar um possível retorno ou novos contratos de grande porte.

Cria do caratê Machida, Bruno Souza traz para o octógono a movimentação elusiva, os contra-ataques cirúrgicos e a precisão que se tornaram marcas registradas de sua escola. Após passagens pelo UFC e por grandes organizações como o LFA — onde chegou a conquistar o cinturão dos pesos-penas —, cada luta agora é um passo crucial para consolidar sua posição entre os principais nomes da categoria no mundo.

Michel Pereira revela que irá tentar reverter derrota no UFC

Michel Pereira segue inconformado com a polêmica derrota sofrida no UFC Baku, evento realizado no último sábado (27), no Azerbaijão. Na luta coprincipal, o brasileiro levou a virada contra Shara Magomedov, perdeu via decisão unânime, mas o que chamou a atenção foi mais um suposto erro de Herb Dean. Por se sentir prejudicado pelas decisões do árbitro, o Paraense Voador adiantou que o duelo, não apenas contra o russo, não terminou. Em entrevista ao canal do ‘YouTube’ ‘Laerte Viana na Área’, Michel revelou que irá tentar reverter a polêmica derrota no UFC Baku e que já está tomando as medidas cabíveis.

“Nunca tinha visto isso. Para mim, foi um negócio assim, que tu é doido. Segurar o cabelo é uma falta muito grave. Agora, puxar o cabelo? É por isso que estou doido aí atrás de reverter a luta, porque é uma coisa que não é normal. Não é uma coisa assim, ‘Ah, foi sem querer’. Moço, o Herb Dean reclamou três vezes e o cara não fez nada, não tirou a p*** do ponto. Se tira o ponto, a luta tinha ficado empate, né?”, disse o atleta.

“Estou indo atrás, porque esse é um negócio muito ilegal. Beleza, teve o Poatan, que pegou os golpes na nuca. Dá para remover isso, tipo, é ilegal, mas é mais difícil de se mexer, porque já aconteceu muitas vezes e nunca conseguiram. Agora, puxar o cabelo? Tu é doido! E ser avisado três vezes e o cara não tirar os pontos, aí para a luta na terceira vez para falar de novo. Ele falou quatro vezes para o cara”, concluiu

Cormier afirma que Jon Jones dificultou negociação de trilogia fora do UFC

Daniel Cormier lutou pela última vez em 2020, mas nem por isso deixou de ser competitivo. Não à toa, depois de anos, o ex-lutador e atual comentarista tratou de esquentar a rivalidade com Jon Jones novamente Durante uma sessão de perguntas e respostas com os fãs, Cormier afirmou que Jones dificultou a negociação para a terceira luta sair do papel por ter medo de perder. Vale destacar que o novo duelo entre os rivais não aconteceria no UFC e sim no grappling. Por ter marcado época no wrestling, ‘DC’, mesmo com seus 47 anos, deixou claro que estava mais do que disposto a ter ‘Bones’ como oponente novamente

“Sobre o lance com Jon Jones. Fiz um vídeo e expliquei. Juro por Deus, não seria no RAF, porque eles não têm condições de pagar, mas existe uma organização que ofereceu sete dígitos por uma luta de seis minutos. Ele não fará isso. Estou dizendo para vocês, ele não vai topar. Não estou mentindo. Eu negociei e disse. ‘Se ele lutar wrestling comigo, eu farei isso, mas será 10-0’. Mas, infelizmente, ele sabe que o placar será 10×0, então não vai aceitar”, disse a lenda do MMA.

Jon Jones explica vídeo que irritou Alex Poatan

Após o desfecho da luta coprincipal, Jones publicou um registro no qual não dizia uma palavra sequer, ostentava um cordão com a cabeça de uma cabra, fazendo alusão ao termo GOAT (maior/melhor da história) e apresentava um semblante de deboche. Pouco tempo depois, Poatan confessou ter ficado surpreso com a reação de ‘Bones’ e, como a encarou como uma provocação, criticou sua postura.“Quero deixar claro e espero que ele veja esta entrevista, que não tive a intenção de desrespeitá-lo com aquilo. Antes da luta, muita gente dizia que se o Alex vencesse seria o maior de todos os tempos. Aquele meu vídeo, feito após a derrota dele, foi uma mensagem para os meus críticos. Não foi direcionado ao Alex. Então, quero deixar isso bem claro. Não tenho nada além de respeito por Alex”, concluiu.