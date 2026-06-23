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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores

Jorge Ulisses
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Acesse Fight Series anuncia primeira edição e projeto de desenvolvimento para atletas amadores (Divulgação)

Com proposta voltada ao desenvolvimento do MMA amador, o Acesse Fight Series realizará sua primeira edição no dia 11 de julho, em Osasco (SP), nas dependências do CT Wallyson Maguila. A organização nasce com o objetivo de oferecer aos atletas uma estrutura planejada de competição e um caminho mais transparente para aqueles que pretendem construir uma carreira no esporte.O projeto contará com calendário definido de eventos, permitindo que os competidores tenham previsibilidade sobre suas participações ao longo da temporada. Além disso, a organização adotará um sistema de ranking baseado exclusivamente nos resultados obtidos dentro do cage, buscando reduzir critérios subjetivos na definição dos postulantes aos títulos.

De acordo com o regulamento proposto, os atletas que encerrarem a temporada nas primeiras posições de seus respectivos rankings serão convidados para disputar os cinturões da organização, independentemente da equipe que representem. Outro diferencial anunciado pelo evento é o registro oficial dos combates nas plataformas Sherdog e Tapology. A medida visa garantir que o histórico competitivo dos participantes seja documentado e reconhecido, proporcionando maior segurança e visibilidade para atletas e equipes.

A iniciativa conta com o apoio da Acesse Contabilidade, empresa que, segundo a organização, acredita no esporte como ferramenta de transformação social. O evento também recebe suporte da South Team, responsável pelo fornecimento dos equipamentos que serão utilizados nas disputas, incluindo luvas, caneleiras e capacetes.Além da experiência competitiva, o Acesse Fight Series prevê oportunidades internacionais para seus participantes. Ao término da temporada, um dos campeões da organização será selecionado para disputar um evento na Europa, com despesas de passagem aérea, hospedagem e alimentação custeadas pela organização. A expectativa é que outras oportunidades internacionais possam surgir ao longo do projeto, uma vez que matchmakers de eventos estrangeiros deverão acompanhar o desempenho dos atletas durante a temporada.A primeira edição do Acesse Fight Series está marcada para o dia 11 de julho, em Osasco, e dará início ao projeto que busca ampliar as oportunidades para competidores amadores em fase de desenvolvimento dentro do MMA nacional.

Michel Pereira e Shara Magomedov e enfrentam neste sábado no UFC Baku

O clima de rivalidade já tomou conta dos bastidores para o confronto entre o brasileiro voador e o implacável lutador russo. Conhecidos pelo estilo agressivo e plástico dentro do octógono, os atletas prometem entregar uma das lutas mais eletrizantes do ano no Azerbaijão. A expectativa dos fãs está nas alturas para ver quem manterá a sequência de vitórias no UFC.O paraense Michel "Demolidor" Pereira ostenta um currículo extenso e rodado, com 32 vitórias, 14 derrotas e 2 confrontos sem resultado (NC), destacando-se por seu poder de finalização e nocaute. Do outro lado, o temido russo Shara Magomedov, conhecido como "Bullet", entra no octógono com um cartel de elite quase perfeito, somando 16 vitórias e apenas uma única derrota na carreira, sendo a grande maioria por nocaute devido ao seu striking devastador.

Talentos Fight Pará 19 incendeia Belém com nocautes e finalizações espetaculares

No último sábado, dia 20 de junho de 2026, a capital paraense respirou o melhor do MMA regional com a realização da aguardada 19ª edição do Talentos Fight Pará. Consolidado desde 2011 como a principal vitrine e fábrica de campeões da região Norte do país, o evento reuniu um público vibrante na Arena CT F2, localizada na Av. Dr. Freitas, nº 3095 (bairro do Marco).O card, repleto de rivalidades locais e atletas de alto nível técnico, entregou combates dinâmicos e de alta intensidade, terminando todos antes da decisão dos juízes laterais. A noite foi marcada por uma chuva de finalizações no primeiro round e nocautes avassaladores.

Na luta principal, válida pela categoria Peso Pesado, Odiney Costa "Tank" impôs seu ritmo agressivo e superou Michel Duarte "Trator". Com uma transição perfeita para o solo, "Tank" garantiu a vitória por finalização ainda no primeiro round, mostrando por que é um dos nomes mais temidos da categoria.Outro grande momento da noite foi o nocaute devastador de Felipe Lima "The Shooter" sobre Paulo Sérgio "Cirino", precisando de apenas um assalto para liquidar a fatura. Já na categoria dos meio-médios, Abraão Silva "Destroyer" travou uma batalha intensa contra Evandro Silva "Mão de Pedra", garantindo o triunfo por nocaute técnico (TKO) no segundo round após uma sequência contundente de golpes.

Talentos Fight Pará 10

Luta 01 Matheus Souza Ribeiro “Blackout” venceu Rian Vasconcelos “Mexicano” por finalização no 01 round
Luta 02 Marcos Menezes "Coutro" venceu Thiago "Ceifador" por finalização no 01 round
Luta 03 Abraão Silva "Destroyer" venceu Evandro Silva "Mão de Pedra" por nocaute técnico no 02 round
Luta 04 Elicarlos "Cobra" venceu Carlos Eduardo "Cachorro Louco" por finalização no 01 round
Luta 05 Felipe Lima "The Shooter" venceu Paulo Sérgio "Cirino" por nocaute no 01 round
Luta 06 Odiney Costa "Tank" venceu Michel Duarte "Trator" por finalização no 01 round

Dustin Poirier é preso por embriaguez nos EUA

Ex-campeão interino dos leves (até 70,3 kg.), Dustin Poirier acabou tendo problemas com a justiça no último domingo (21). De acordo com o portal estadunidense ‘TMZ Sports’, o Diamante foi detido pela polícia no estado da Geórgia às 18h38, acusado de embriaguez em público.A infração é considerada leve, mas pode significar até um ano de cadeia ou pagamento de multa. Não foi informado qual atitude do ex-lutador teria causado a necessidade de interferência da polícia. Também não se sabe se o estadunidense estava acompanhado no momento da prisão.

Manel Kape nocauteia Horiguchi na luta principal do UFC Vegas 119

Em uma performance avassaladora, o angolano Manel Kape brilhou no octógono ao nocautear o veterano Kyoji Horiguchi no combate mais aguardado da noite. Com precisão cirúrgica e um poder de nocaute impressionante, Kape liquidou a fatura na luta principal do card em Las Vegas. O triunfo maiúsculo recoloca o "Starboy" em posição de destaque na corrida pelo topo da categoria dos moscas.

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