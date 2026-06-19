Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle Jorge Ulisses 19.06.26 15h00 Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açai´s Battle (Divulgação) No último dia 13 de junho, a Estrada do Caripi (em Barcarena/PA) tremeu com uma noite memorável de MMA Profissional! Quem foi ao lado do Lava-Jato Pinheiro garantiu seu ingresso, curtiu o som do DJ Weslley e testemunhou combates de altíssimo nível.O octógono pegou fogo e fez jus ao lema: "Uma batalha. Um campeão." Se você não conseguiu acompanhar ou quer relembrar os momentos marcantes, confira os resultados oficiais de cada confronto Luta 1: Denilson Furacão venceu João Boyka por finalização (katagatame) aos 2:58 do 2º round Luta 2: Railson venceu Leo Strike por finalização (guilhotina) aos 2:39 do 1º round Luta 3: Stefany "Furiosa" veuceu Stefany por finalização (estrangulamento) aos 2:15 do 3º round. Luta 4: Frezza venceu Edinho Reis na decisão unânime dos juízes Luta 5: Euler Strike venceu Lucas na decisão dividida dos juizes Luta 6: Rodrigo JC venceu Caveirão por finalização (mata-leão) aos 3:06 do 1º round. Luta 7: Luta Principal: Mogli venceu Warley Botelho por TKO (Nocaute Técnico) logo aos 2:35 do 1º round UFC oficializa Makhachev x Ian Garry pelo cinturão dos meio-médios O UFC encerrou as especulações sobre o futuro da categoria dos meio-médios e definiu oficialmente sua próxima disputa de cinturão. Na última quarta-feira (17), a organização confirmou que Islam Makhachev colocará o título até 77kg em jogo pela primeira vez contra Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330, marcado para 15 de agosto, na Filadélfia, nos Estados Unidos Herb Dean rebate críticas de Poatan sobre golpes ilegais Através das redes sociais, o árbitro explicou que sua atuação seguiu a interpretação atual das regras do MMA e aproveitou para esclarecer um ponto que, segundo ele, costuma gerar confusão entre atletas e torcedores: a definição da área considerada ilegal para golpes na parte de trás da cabeça. Jungle Fight desembarca em Macaé com disputa do cinturão peso pesado Pela primeira vez em sua história, o Jungle Fight desembarca em Macaé. O maior evento de MMA da América Latina realizará sua 152ª edição no município do Norte Fluminense no próximo dia 27 de junho.A luta principal coloca em jogo o cinturão peso-pesado do Jungle Fight. Atual campeão, André Monstro, da Bahia, defende o posto de campeão diante de Jackson Naco, do Sergipe. Juntos, os pesos pesados somam 19 vitórias por via rápida, o que gera uma grande expectativa quanto ao enredo do combate 9ª edição do Talentos Fight Pará O maior evento de revelação de talentos do Norte do Brasil já tem data e local marcados! No dia 20 de junho (sábado), a partir das 17h, o bicho vai pegar no CT F2 - A Arena da Luta em Belém, localizado na Av. Dr. Freitas, 3095 (entre Almirante Barroso e João Paulo II - Marco). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes mais esportes mma mma sport club COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA MMA Sport Club . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! MMA Sport Club MMA Sport Club Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle 19.06.26 15h00 MMA Sport Club Justin Gaethje nocauteia Ilia Topuria e conquista o cinturão linear no UFC Freedom 250 16.06.26 10h38 MMA Sport Club Sul Fluminense Fight Night anuncia retorno em 2026 com edição 17 marcada para agosto 12.06.26 10h51 MMA Sport Club Chuva de nocautes e finalizações, FKS Fight Night incendeia Marabá com combates eletrizantes 09.06.26 12h18 MMA Sport Club LFA anuncia retorno a Brasília com edição 238 marcada para julho 05.06.26 15h37 Futebol Show de nocautes e finalizações agita o Marajó Fight Combat em Anajás 02.06.26 10h35 MMA Sport Club WOCS 63 agita o Rio de Janeiro com promessa de grandes combates; Paraense é destaque 29.05.26 10h38 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 MMA SPORT CLUB Anajás se prepara para receber o Marajó Fight Combat no dia 30 de maio 22.05.26 14h19 MMA Sport Club Marabá recebe em junho o FKS Fight Night com quatro disputas de cinturão em uma única noite 19.05.26 15h02