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MMA Sport Club

Por Jorge Ulisses Damous

Coluna idealizada e de responsabilidade de Jorge Ulisses Damous, que é um apaixonado por MMA. Ele começou a carreira em Belém (PA) em 2008 na área esportiva com foco no MMA. Jorge já fez coberturas de eventos estaduais e nacionais, com produção e promoção de eventos de MMA, tendo como objetivo divulgar os atletas paraenses para o mundo. Aqui no MMA Sport Club, você encontra informações dos bastidores do esportes, curiosidades, agenda de eventos, noticias dos atletas lutando em várias cidades do nosso Brasil e do mundo.

Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açaí's Battle

Jorge Ulisses
fonte

Cidade de Barcarena recebeu a primeira edição do Açai´s Battle (Divulgação)

No último dia 13 de junho, a Estrada do Caripi (em Barcarena/PA) tremeu com uma noite memorável de MMA Profissional! Quem foi ao lado do Lava-Jato Pinheiro garantiu seu ingresso, curtiu o som do DJ Weslley e testemunhou combates de altíssimo nível.O octógono pegou fogo e fez jus ao lema: "Uma batalha. Um campeão." Se você não conseguiu acompanhar ou quer relembrar os momentos marcantes, confira os resultados oficiais de cada confronto

Luta 1: Denilson Furacão venceu João Boyka por finalização (katagatame) aos 2:58 do 2º round
Luta 2: Railson venceu Leo Strike por finalização (guilhotina) aos 2:39 do 1º round
Luta 3: Stefany "Furiosa" veuceu Stefany por finalização (estrangulamento) aos 2:15 do 3º round.
Luta 4: Frezza venceu Edinho Reis na decisão unânime dos juízes
Luta 5: Euler Strike venceu Lucas na decisão dividida dos juizes
Luta 6: Rodrigo JC venceu Caveirão por finalização (mata-leão) aos 3:06 do 1º round.
Luta 7: Luta Principal: Mogli venceu Warley Botelho por TKO (Nocaute Técnico) logo aos 2:35 do 1º round

UFC oficializa Makhachev x Ian Garry pelo cinturão dos meio-médios

O UFC encerrou as especulações sobre o futuro da categoria dos meio-médios e definiu oficialmente sua próxima disputa de cinturão. Na última quarta-feira (17), a organização confirmou que Islam Makhachev colocará o título até 77kg em jogo pela primeira vez contra Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330, marcado para 15 de agosto, na Filadélfia, nos Estados Unidos

Herb Dean rebate críticas de Poatan sobre golpes ilegais

Através das redes sociais, o árbitro explicou que sua atuação seguiu a interpretação atual das regras do MMA e aproveitou para esclarecer um ponto que, segundo ele, costuma gerar confusão entre atletas e torcedores: a definição da área considerada ilegal para golpes na parte de trás da cabeça.

Jungle Fight desembarca em Macaé com disputa do cinturão peso pesado

Pela primeira vez em sua história, o Jungle Fight desembarca em Macaé. O maior evento de MMA da América Latina realizará sua 152ª edição no município do Norte Fluminense no próximo dia 27 de junho.A luta principal coloca em jogo o cinturão peso-pesado do Jungle Fight. Atual campeão, André Monstro, da Bahia, defende o posto de campeão diante de Jackson Naco, do Sergipe. Juntos, os pesos pesados somam 19 vitórias por via rápida, o que gera uma grande expectativa quanto ao enredo do combate

9ª edição do Talentos Fight Pará

O maior evento de revelação de talentos do Norte do Brasil já tem data e local marcados! No dia 20 de junho (sábado), a partir das 17h, o bicho vai pegar no CT F2 - A Arena da Luta em Belém, localizado na Av. Dr. Freitas, 3095 (entre Almirante Barroso e João Paulo II - Marco).

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