Cris Cyborg anuncia despedida do MMA e coloca legado em jogo na PFL contra Ketlen Vieira

Uma das maiores lendas da história das artes marciais mistas femininas está prestes a subir ao octógono pela última vez. A brasileira Cris Cyborg fará sua luta de despedida do MMA no próximo 22 de agosto, em Tampa, na Flórida (EUA), quando defenderá o cinturão peso-pena da Professional Fighters League (PFL) diante da também brasileira Ketlen Vieira.

O confronto marca o encerramento de uma carreira histórica construída ao longo de quase duas décadas, período em que Cyborg consolidou seu nome como uma das atletas mais dominantes que o esporte já viu. Ex-campeã de organizações como Strikeforce, Invicta FC, UFC, Bellator e atualmente da PFL, a curitibana coleciona títulos, recordes e vitórias memoráveis contra algumas das principais lutadoras de sua geração.

Do outro lado estará Ketlen Vieira, que chega embalada após conquistar uma importante vitória sobre Jacqueline Cavalcanti no UFC. A paraense foi liberada pela organização para aceitar o desafio e terá a oportunidade de disputar um dos cinturões mais importantes de sua carreira justamente diante da maior referência do MMA feminino brasileiro.Além do título da categoria peso-pena em disputa, o duelo carrega um forte significado simbólico. Para Cris Cyborg, será a oportunidade de encerrar sua trajetória profissional como campeã, coroando uma carreira marcada por feitos históricos, poder de nocaute e domínio em diferentes organizações ao redor do mundo.

LFA amplia presença no UFC em 2026 e chega a Brasília com nova geração de talentos

Os números de 2026 ajudam a dimensionar a influência do Legacy Fighting Alliance (LFA) na formação de atletas para o UFC. Somente neste ano, 11 lutadores que passaram pela organização foram contratados diretamente pela principal liga de MMA do mundo. Outros 14 já tiveram presença confirmada na temporada do Dana White’s Contender Series (DWCS), torneio utilizado pelo UFC para selecionar novos talentos.

“O LFA nasceu com a proposta de ser um evento de inclusão social e desenvolvimento dos atletas. Criamos um ambiente em que eles conseguem crescer de forma orgânica, conquistar visibilidade, ganhar reconhecimento e chegar preparados aos maiores palcos do esporte. É por isso que tantos lutadores saem daqui para o UFC e outras grandes organizações”, disse Rafael Feijão.A próxima edição do LFA no Brasil está marcada para 31 de julho, em Brasília. O evento reunirá atletas em busca de espaço na organização e poderá apresentar novos candidatos a integrar o grupo de lutadores que utilizaram o LFA como caminho até o UFC.

Mike Tyson se irrita com torcida brasileira

O registro foi feito pelo perfil ‘Replay Esporte’, que está cobrindo ‘in loco’ a Seleção na Copa do Mundo. Ao sair do que aparenta ser um bar na região, Mike Tyson foi prontamente reconhecido pela torcida brasileira que, em festa, cercou o boxeador para uma sessão de tietagem e fotos. Com um semblante fechado, o americano não quis dar atenção para os fãs e, aparentemente irritado, chegou a quase empurrar algumas pessoas para longe do seu raio.

Michel Pereira intensifica preparação para o UFC Baku

O Brasil será um dos países mais representados no UFC Baku, evento que acontece neste sábado (27), na capital do Azerbaijão. Com atletas em lutas importantes do card principal, a expectativa é de grandes atuações e da consolidação de novos nomes entre a elite do MMA mundial.

Entre os destaques está Michel Pereira, que fará o coevento principal da noite. Conhecido pelo estilo explosivo, golpes plásticos e grande poder de definição, o paraense entra no octógono em um dos momentos mais importantes de sua carreira. Uma vitória pode colocá-lo definitivamente na rota dos principais nomes da divisão e aproximá-lo de uma futura disputa pelo cinturão.Ao longo da semana, Michel demonstrou confiança durante as atividades promocionais e no media day do UFC, afirmando estar preparado física e mentalmente para mais um grande desafio. A equipe do brasileiro destacou que toda a preparação foi voltada para manter o ritmo intenso que caracteriza seu estilo agressivo de luta.