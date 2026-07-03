Papão sob efeito da restrição

O desempenho de Marcinho, Italo, Castro, Kleiton Pego, Caio Melo e Facundo Bonafazi, nas melhores jornadas do Paysandu, renderam aplausos à direção do clube por "contratações cirúrgicas". Vieram as conquistas, os afagos e a queda de alguns. Castro já é um nome batido por conduta anti profissional. Agora vem a revelação de que alguns colegas tornaram-se seus seguidores.

Quem continua com rendimento em alta está acima de qualquer suspeita. Quem está em baixa, pode argumentar desgaste físico ou não tem argumentos. O fato é que o Paysandu sente agora o efeito da restrição no mercado quando iniciou as contratações. Contratou pelo potencial e colheu frutos, mas não teve margem de escolha no critério da responsabilidade profissional. Agora chega a "conta". Castro, por exemplo, mostra o motivo de não ter decolado no futebol mesmo tendo potencial, e vira referência de mau caminho para as revelações do clube.

Leão: pelo menos, não houve perda

Se não chegam as contratações dos sonhos da torcida, pelo menos não houve perda no elenco. Tanto se falou que o lateral Marcelinho sairia para um clube turco, mas ele continua no Baenão. Só saiu quem o clube descartou.

O volante Edson Fernando e o zagueiro Matheus Felipe são as únicas contratações confirmadas pelo Remo, enquanto outras seguem em negociação. São nomes que não empolgam, mas que o técnico Léo Condé conhece bem e projeta que serão muito úteis. Em três, Leão Azul mais forte no pós-Copa da Série A e da Copa do Brasil.

BAIXINHAS

* Ypiranga, adversário do Paysandu no domingo, orgulha-se de nunca ter sido rebaixado no Campeonato Brasileiro, mas teve apenas um acesso. Subiu da Série D em 2015, e desde 2016 está disputando a Série C. Dez campeonatos seguidos na terceira divisão nacional.

* Mirassol só admite liberar Galeano para o Remo em operação de venda. O Leão Azul quer o atacante paraguaio por empréstimo, com a possibilidade da compra no final do ano se permanecer na Série A e o atleta corresponder. Esse é o impasse que separa Galeano do Baenão. Léo Condé quer muito contar com ele.

* A notícia sobre farristas na Curuzu, seguidores de Castro, sem informação oficial que esclareça, deixa todos em "maus lençóis". Agora, quem não suar a camisa e não jogar bem, vai ser alvo da torcida, principalmente nas derrotas. Está estabelecida a pressão.

* A pressão deve mesmo tornar o time bicolor mais valente. Mas outra consequência é a perturbação emocional, que implica em perda de confiança e comprometimento tático. Mais do que nunca o time bicolor vai precisar de líderes em campo, especialmente do capitão Marcinho, que é referência técnica e comportamental

* Zagueiro Marlon está pendurado (dois cartões amarelos) há 10 jogos seguidos na Série A. Ele recebeu o segundo na goleada sobre o Bahia (4 x 1), na 8a rodada. Marlon jogou do início ao fim todas as 18 partidas neste Campeonato Brasileiro, como também as duas da Copa do Brasil, contra o Bahia.

* Ao retornar das férias, o zagueiro Duplexe Tchamba passou por algumas avaliações fisiológicas para ser autorizado a treinar com os colegas. Agora o esforço do camaronês é para tirar o atraso nos treinamentos e acompanhar o nível de preparação dos colegas para a maratona que está chegando. O Remo fará oito jogos em agosto pela Série A e Copa do Brasil.

* Com 20 gols, o Águia tem melhor ataque o ABC, mas o time potiguar tem melhor defesa. Tomou apenas seis gols na primeira fase. Marabá está mobilizada para o jogo de amanhã, às 17 horas. O estádio Zinho Oliveira vai pulsar. Energia máxima da torcida, ao modo alçapão.

