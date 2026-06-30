Teorias para a má fase do Papão

No geral da Série C, o Paysandu tem 20 dos 36 pontos disputados, 55% de aproveitamento. Muito bom! Mas se restringirmos essa análise às últimas quatro rodadas, veremos o Papão conquistando apenas três em 12 pontos disputados, 25% de aproveitamento. Além da performance, os números gritam e denunciam queda de rendimento. Como explicar?

Entre diversas teorias na imprensa e na torcida, merece atenção a questão da curva de performance física. Para conquistar os títulos do Parazão, da Copa Norte e da Copa Verde, o time foi levado ao auge físico precocemente. Agora, com o elenco curto, pobre de alternativas no banco, a baixa no rendimento físico impacto nas performances técnica e tática, mais ainda no emocional. É um momento de provação à capacidade de superação dos bicolores, que domingo encaram o Ypiranga no Rio Grande do Sul.

Cumprida metade da espera

Desde o jogo contra o São Paulo, já foi cumprida metade da espera dos remistas pelo jogo contra o Corinthians. Restam 24 dias.

O ânimo está elevado para a desafiadora missão de seguir na Série A. O campeonato parou quando o Leão vivia o seu melhor momento. O time deve recomeçar mais forte, mais ajustado, mas a perspectiva de evolução é de todos os 20 clubes. De 23 de julho a 2 de dezembro, o Remo terá grandes batalhas e fortes emoções na elite.

BAIXINHAS

* O preparador físico do Paysandu, Leonardo Copertino, e toda a equipe de Fisiologia é muito bem conceituada e deve saber o que fazer para recolocar o Papão em alta performance. Mas alguns processos têm o tempo da resposta humana natural. Isso pede compreensão e paciência.

* Chuvas fortes no sul do país. Em Erechim, onde o Paysandu joga domingo, o gramado está castigado, com terreno fofo, prendendo o pé. Os bicolores devem ir preparados para maior esforço físico, justamente quando o time vem em baixa.

* Transferências de atletas entre clubes brasileiros terão janela extra entre 9 e 17 de julho. Ótima notícia para o Paysandu, tem necessidade urgente de reforços. No Remo o beneficiado seria o atacante Galeano, se a contratação junto ao Mirassol for confirmada.

* Só o Maringá (24), o Itabaiana e o Ypiranga (17) tomaram mais gols que Paysandu (16) nesta Série C. Portanto, domingo, 11 da manhã, em Erechim, o campeonato vai ter o duelo de dois dos times mais vulneráveis. Em artilharia o Papão tem 19 gols marcados e o Ypiranga 15.

* Fazendo referência à força física e à competência nas finalizações de Juninho, o técnico Júnior Rocha justificou a promoção do atleta a titular, barrando Italo. Agora a grande batalha por vaga no ataque bicolor está entre os quase xarás Thaylon e Thalisson.

* Patrick, volante do Remo, é um jogador de 33 anos com apenas 8% de gordura. O percentual tido como ideal para jogadores de futebol é de até 12%. Patrick é um exemplo de dedicação ao físico e alto nível de competitividade, destaque não só do Leão Azul, mas de toda a Série A.

* Em 2027 o Pará vai ter Cametá, Castanhal e Águia de Marabá na Série D. Esses três, além de Remo e Paysandu, são os clubes paraenses no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil: Leão, Papão, Capitão Poço e Cametá. O Castanhal também pode entrar, se o Remo seguir na Série A.