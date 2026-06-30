Teorias para a má fase do Papão Carlos Ferreira 30.06.26 10h36 No geral da Série C, o Paysandu tem 20 dos 36 pontos disputados, 55% de aproveitamento. Muito bom! Mas se restringirmos essa análise às últimas quatro rodadas, veremos o Papão conquistando apenas três em 12 pontos disputados, 25% de aproveitamento. Além da performance, os números gritam e denunciam queda de rendimento. Como explicar? Entre diversas teorias na imprensa e na torcida, merece atenção a questão da curva de performance física. Para conquistar os títulos do Parazão, da Copa Norte e da Copa Verde, o time foi levado ao auge físico precocemente. Agora, com o elenco curto, pobre de alternativas no banco, a baixa no rendimento físico impacto nas performances técnica e tática, mais ainda no emocional. É um momento de provação à capacidade de superação dos bicolores, que domingo encaram o Ypiranga no Rio Grande do Sul. Cumprida metade da espera Desde o jogo contra o São Paulo, já foi cumprida metade da espera dos remistas pelo jogo contra o Corinthians. Restam 24 dias. O ânimo está elevado para a desafiadora missão de seguir na Série A. O campeonato parou quando o Leão vivia o seu melhor momento. O time deve recomeçar mais forte, mais ajustado, mas a perspectiva de evolução é de todos os 20 clubes. De 23 de julho a 2 de dezembro, o Remo terá grandes batalhas e fortes emoções na elite. BAIXINHAS * O preparador físico do Paysandu, Leonardo Copertino, e toda a equipe de Fisiologia é muito bem conceituada e deve saber o que fazer para recolocar o Papão em alta performance. Mas alguns processos têm o tempo da resposta humana natural. Isso pede compreensão e paciência. * Chuvas fortes no sul do país. Em Erechim, onde o Paysandu joga domingo, o gramado está castigado, com terreno fofo, prendendo o pé. Os bicolores devem ir preparados para maior esforço físico, justamente quando o time vem em baixa. * Transferências de atletas entre clubes brasileiros terão janela extra entre 9 e 17 de julho. Ótima notícia para o Paysandu, tem necessidade urgente de reforços. No Remo o beneficiado seria o atacante Galeano, se a contratação junto ao Mirassol for confirmada. * Só o Maringá (24), o Itabaiana e o Ypiranga (17) tomaram mais gols que Paysandu (16) nesta Série C. Portanto, domingo, 11 da manhã, em Erechim, o campeonato vai ter o duelo de dois dos times mais vulneráveis. Em artilharia o Papão tem 19 gols marcados e o Ypiranga 15. * Fazendo referência à força física e à competência nas finalizações de Juninho, o técnico Júnior Rocha justificou a promoção do atleta a titular, barrando Italo. Agora a grande batalha por vaga no ataque bicolor está entre os quase xarás Thaylon e Thalisson. * Patrick, volante do Remo, é um jogador de 33 anos com apenas 8% de gordura. O percentual tido como ideal para jogadores de futebol é de até 12%. Patrick é um exemplo de dedicação ao físico e alto nível de competitividade, destaque não só do Leão Azul, mas de toda a Série A. * Em 2027 o Pará vai ter Cametá, Castanhal e Águia de Marabá na Série D. Esses três, além de Remo e Paysandu, são os clubes paraenses no Campeonato Brasileiro. Na Copa do Brasil: Leão, Papão, Capitão Poço e Cametá. O Castanhal também pode entrar, se o Remo seguir na Série A. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Papão tem tabu para defender amanhã 26.06.26 11h24 Futebol Papão mais ataque, Santinha mais defesa 25.06.26 10h29 Carlos Ferreira Confronto dos mais queridos da Série C 23.06.26 10h58 Futebol Papão na política da produtividade 19.06.26 14h58