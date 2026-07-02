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CARLOS FERREIRA

Jornalista, radialista e sociólogo. Começou a carreira em Castanhal (PA), em 1981, e fluiu para Belém no rádio, impresso e televisão, sempre na área esportiva. É autor do livro "Pisando na Bola", obra de irreverências casuais do jornalismo. Ganhador do prêmio Bola de Ouro (2004) pelo destaque no jornalismo esportivo brasileiro. | ferreiraliberal@yahoo.com.br

O que Edson Fernando acrescenta ao Leão?

Carlos Ferreira
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Edson Fernando, novo contratado do Remo (Samara Miranda/ Ascom Remo)

Contratação oficialmente confirmada, Edson Fernando tem características bem diferentes dos outros volantes do Remo. É mais intenso tanto no combate como na capacidade de arrastar e acelerar o time para o ataque. Resolve também na lateral direita, e isso casa com a possibilidade de Marcelinho jogar na linha de ataque.

Edson Fernando, que chegou em boa forma física, é um jogador com larga experiência internacional e o Remo o contratou por seis meses, mas com direito de compra já estabelecido no contrato. Embora seja um nome sem expressão no mercado, é um jogador que se encaixa na proposta de imposição física que Léo Condé está cobrando de todo o time para a fase pós-Copa da Série A.

Papão, o quarto mais vazado da Série C

Em 12 jogos o Paysandu tomou 16 gols na Série C, média de 1,3 por jogo. Sete desses 16 gols o Papão tomou nos últimos quatro jogos, quando ficou muito evidente a queda de rendimento físico, que está comprometendo as funções defensivas. O mesmo time que não dava espaço ao adversário, agora está lento na transição defensiva. A demora na recomposição do sistema defensivo é a causa fundamental da vulnerabilidade.

A “fritura” de jogadores que já tiveram ótimas jornadas pode ser atribuída também à conduta extracampo. O Paysandu está sofrendo por ter antecipado o seu auge físico nas decisões da Copa Norte e da Copa Verde, com o agravante de comportamentos irresponsáveis. Agora é hora de botar ordem na casa e recuperar os atletas para a reta decisiva da primeira fase. 

BAIXINHAS

* Castro vira símbolo da virada negativa de desempenho do Paysandu, agora também por influência sobre colegas, principalmente garotos da base. O zagueiro está afastado do elenco e não é o único. Os três títulos na temporada inflaram egos e quebraram o sendo de responsabilidade de alguns.

* Abertura da janela extra de transferências na CBF, na segunda-feira, vai cair do céu para o Paysandu, que tem absoluta urgência de contratar dois zagueiros, volante e meia. A fase é crítica no Papão pela falta de profissionalismo de atletas que se perderam nos afagos da torcida, pelas conquistas. 

* Remada de canoa sendo exibida nas redes sociais como sugestão ao Remo para a Série A, como representante da Amazônia, tal como a Noruega está apresentando na Copa do Mundo. Os noruegueses fazem (ou faziam, nesta Copa) a clássica remada dupla para trás. 

* A remada do canoeiro é uma para cada lado, sempre com as duas mãos no mesmo remo. De fato, com adesão da torcida seria algo espetacular, que teria tudo a ver com o nome e a origem do clube, mas exigiria muita personalidade dos atletas para tamanha irreverência.

* Depois do Maringá, que tomou 24 gols, média de dois por jogo, o Ypiranga e o Itabaiana são os dois times mais vazados da Série C, ambos com 17, um a mais que o Paysandu. Esses dados alimentam o jogo do domingo, Ypiranga x Paysandu, às 11 da manhã, em Erechim. 

* João Pedro reencontra Marrony no Atlético Goianiense. O português saiu do Remo por rescisão de contrato. Marrony está emprestado pelo Leão Azul e tem três gols em 23 jogos pelo Dragão. João Pedro saiu do Remo com sete gols em 27 jogos, levando o carinho pela torcida por ter sido o herói do acesso à Série A com dois gols contra o Goiás. 

* Acesso da Série D para a Série C vai contemplar seis clubes desta vez. Os semifinalistas já garantem a subida. Os quatro derrotados nas quartas também terão cruzamentos, decidindo a quinta e a sexta vagas. O Águia precisa passar pelo ABC para ter as duas possibilidades de acesso. 

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