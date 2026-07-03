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Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C

Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição.

Caio Maia
fonte

Pablo Baianinho está perto de fechar com o Paysandu (Victor Ferreira / EC Vitória)

O Paysandu está próximo de anunciar o primeiro reforço da janela de transferências do meio da temporada. De acordo com o repórter Michel Anderson, da Liberal+, o clube tem negociações avançadas com o meia Pablo Baianinho, de 22 anos, do Vitória. Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3), no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição.

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Segundo Michel Anderson, há boas chances de a negociação ser concretizada nos próximos dias. O jogador chega à Curuzu para atuar, prioritariamente, como camisa 10, mas pode exercer a função de segundo homem do meio-campo.

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Revelado na base da Jacuipense-BA, Pablo tem pouca rodagem no futebol profissional. Com apenas 16 jogos pelo Leão do Sisal, foi transferido para o Vitória, em 2024, onde atuou 15 vezes e marcou dois gols nas últimas três temporadas. Nesse período, o jogador ainda teve uma passagem relâmpago pelo Guarani-SP, onde fez 13 partidas, entre a categoria de base e o elenco profissional, balançando as redes apenas uma vez.

Em 2026, Pablo disputou oito partidas pelo Vitória-BA, a grande maioria delas pelo Campeonato Baiano. O atleta ainda foi utilizado duas vezes na Copa do Nordeste, mas não atua desde abril, quando jogou apenas sete minutos contra o Confiança-SE, pelo torneio regional.

No Paysandu, a tendência é que Pablo seja utilizado pelo técnico Júnior Rocha como uma alternativa aos titulares. A posição de meia-armador do Bicola é ocupada por Marcinho, capitão da equipe e destaque da temporada, enquanto a dupla de volantes está consolidada com Caio Mello e Pedro Henrique.

O próximo desafio do Paysandu será neste domingo (5), dia do jogo do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Às 11h, o Bicola enfrenta o Ypiranga-RS, em Erechim, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal.

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