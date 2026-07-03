Paysandu está perto de anunciar meia do Vitória-BA como reforço para a Série C Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3) pelo repórter Michel Anderson no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. Caio Maia 03.07.26 11h51 Pablo Baianinho está perto de fechar com o Paysandu (Victor Ferreira / EC Vitória) O Paysandu está próximo de anunciar o primeiro reforço da janela de transferências do meio da temporada. De acordo com o repórter Michel Anderson, da Liberal+, o clube tem negociações avançadas com o meia Pablo Baianinho, de 22 anos, do Vitória. Detalhes do acordo foram divulgados nesta sexta-feira (3), no programa Liberal+ Esportes 1ª Edição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Segundo Michel Anderson, há boas chances de a negociação ser concretizada nos próximos dias. O jogador chega à Curuzu para atuar, prioritariamente, como camisa 10, mas pode exercer a função de segundo homem do meio-campo. VEJA MAIS Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor Titular absoluto, meia destaca semanas cheias de treinamentos, diz que equipe corrigiu erros e acredita que detalhes serão decisivos para o Papão buscar a liderança da Série C Com apenas três jogo como titular, lateral está de saída do Paysandu Informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esporte de O Liberal. Atacante do Paysandu é submetido a cirurgia para tratar fratura na mão Jogador bicolor fraturou o quarto metacarpo da mão direita durante a partida contra o Santa Cruz-PE, no último sábado (27) Revelado na base da Jacuipense-BA, Pablo tem pouca rodagem no futebol profissional. Com apenas 16 jogos pelo Leão do Sisal, foi transferido para o Vitória, em 2024, onde atuou 15 vezes e marcou dois gols nas últimas três temporadas. Nesse período, o jogador ainda teve uma passagem relâmpago pelo Guarani-SP, onde fez 13 partidas, entre a categoria de base e o elenco profissional, balançando as redes apenas uma vez. Em 2026, Pablo disputou oito partidas pelo Vitória-BA, a grande maioria delas pelo Campeonato Baiano. O atleta ainda foi utilizado duas vezes na Copa do Nordeste, mas não atua desde abril, quando jogou apenas sete minutos contra o Confiança-SE, pelo torneio regional. No Paysandu, a tendência é que Pablo seja utilizado pelo técnico Júnior Rocha como uma alternativa aos titulares. A posição de meia-armador do Bicola é ocupada por Marcinho, capitão da equipe e destaque da temporada, enquanto a dupla de volantes está consolidada com Caio Mello e Pedro Henrique. O próximo desafio do Paysandu será neste domingo (5), dia do jogo do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Às 11h, o Bicola enfrenta o Ypiranga-RS, em Erechim, pela 13ª rodada da Série C. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia paysandu série c COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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