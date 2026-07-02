Marcinho vê Paysandu fortalecido para duelo com o Ypiranga e cobra volta do 'DNA' bicolor

As semanas sem o calendário apertado têm sido tratadas como um trunfo pelo Paysandu na preparação para enfrentar o Ypiranga. Titular absoluto da equipe, o meia Marcinho afirmou que o período de treinamentos permitiu corrigir falhas e fortalecer o time para o confronto deste domingo (5), às 11h, em Erechim, pela Série C do Campeonato Brasileiro.

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Terceiro colocado, com 20 pontos, o Papão entra em campo de olho na liderança da competição. O Guarani soma 21 pontos, enquanto o Brusque aparece em segundo, também com 20, mas à frente nos critérios de desempate.

Segundo Marcinho, a sequência de semanas cheias tem feito diferença depois de um início de temporada marcado por jogos em curto intervalo. "A preparação está sendo bem feita e bastante proveitosa. A gente vem trabalhando muito forte, corrigindo os erros que tivemos nos últimos jogos para chegar no domingo e fazer uma partida forte contra o Ypiranga", afirmou.

O meia destacou que, além de permitir ajustes, o período tem dado mais tempo para o elenco treinar em conjunto. "Ajuda bastante porque conseguimos trabalhar mais juntos. Antes, praticamente não tínhamos esses dias de treinamento. Está sendo muito bom para que a gente possa evoluir."

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Mesmo após a derrota na última rodada, Marcinho avaliou que a disputa segue completamente aberta. Como os concorrentes diretos também tropeçaram, a diferença entre os primeiros colocados permaneceu pequena. "Foi uma rodada boa para o Paysandu. A gente não pontuou, mas o pessoal de cima também não. Sabemos do nosso objetivo e da nossa responsabilidade. Não estamos felizes com os resultados e nem com o desempenho, então a cobrança é grande."

Para voltar a vencer, o camisa 10 acredita que o time precisa recuperar a intensidade que marcou a equipe ao longo da temporada. "Temos que voltar àquele DNA do Paysandu, de se entregar até o final e nunca desistir. Sabemos que o jogo será difícil, mas temos totais condições de fazer um grande jogo e conquistar um resultado positivo."

Na avaliação de Marcinho, os detalhes têm pesado nos últimos resultados da equipe, especialmente nas oportunidades desperdiçadas e nos erros defensivos. "Os detalhes fazem total diferença. Temos que estar ligados durante os 90 minutos. Trabalhamos forte para corrigir esses erros e não repeti-los contra o Ypiranga. Estamos bastante focados e motivados para voltar a vencer na Série C", concluiu.