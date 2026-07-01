Castro é afastado novamente e Paysandu encaminha dispensas após casos de indisciplina

O zagueiro do Paysandu, Castro, foi afastado mais uma vez pelo clube por questões de indisciplina, conforme informações do jornalista da Rádio Liberal+ Michel Anderson. Além dele, outros jogadores do Bicola, incluindo atletas da base, estariam dando trabalho para a comissão técnica por casos de indisciplina. Por conta disso, a diretoria bicolor estaria preparando dispensas.

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Entre os jogadores envolvidos em problemas extracampo estão o lateral-direito JP Galvão e o atacante Danilo Peu.

"O zagueiro Castro, mais uma vez, saiu da linha de conduta do Paysandu, e o clube decidiu afastar o jogador novamente. Outros jogadores também estão sendo afastados, alguns ainda sem definição de saída ou apenas de afastamento, enquanto outros receberam um 'puxão de orelha' como ultimato. Não consigo precisar quantos são, mas sei que o JP [Galvão] e o [Danilo] Peu foram chamados para a rescisão de contrato. E alguns meninos da base também", informou Michel Anderson durante o Liberal+ Esportes - 1ª edição.

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Esta não é a primeira vez que Castro se envolve nesse tipo de problema com a diretoria bicolor. O defensor já havia sido suspenso em maio por má conduta e chegou a desfalcar a equipe no jogo contra o Botafogo-PB, válido pela 5ª rodada da Série C.

Conforme as informações, os jogadores estariam envolvidos em saídas para festas, má conduta nos treinos e no dia a dia do clube. Segundo Michel Anderson, após a derrota em casa para o Santa Cruz, vários atletas saíram e foram flagrados em festas.

Em busca do acesso à Série B, a comissão técnica do Paysandu entende que esse tipo de comportamento pode minar o elenco e prejudicar o clube, especialmente em um momento em que o time liga o alerta na disputa da Terceirona.

Ainda conforme o jornalista, em relação aos atletas da base, existe uma divergência dentro da diretoria bicolor sobre a medida a ser adotada. Contudo, a tendência é que o Paysandu promova dispensas nos próximos dias.

"Podemos ter mudanças no elenco nos próximos dias. Existe, na Curuzu, uma espécie de 'limpa' em relação ao comportamento externo dos jogadores, que desagrada à diretoria. Já fica o alerta para os jogadores que estão saindo da linha, porque a diretoria não vai tolerar isso. Se precisar mandar mais gente embora, vai mandar", comentou o jornalista.