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Stand de troca de figurinhas da Copa do Mundo em Belém vai até o final do mês

Espaço reservado em shopping de Belém permite que o público troque cromos repetidos do álbum até o dia 27 de junho

Gabrielle Borges
fonte

A movimentação tem atraído principalmente famílias e grupos de amigos (Divulgação)

O clima da Copa do Mundo da FIFA 2026 já começa a movimentar Belém com uma atração voltada aos colecionadores de figurinhas. O Boulevard Shopping Belém passou a receber, entre os dias 28 de maio e 27 de junho, um ponto de troca de cromos do álbum oficial do torneio, reunindo fãs do futebol em busca das peças que faltam para completar a coleção.

Instalado no Lounge, no Piso 1 do shopping, o espaço funciona como um ponto de encontro para quem vive a tradição dos álbuns de figurinhas da Copa. No local, visitantes podem levar as repetidas e tentar trocas com outros colecionadores, criando um ambiente de interação entre crianças, jovens e adultos.

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A movimentação tem atraído principalmente famílias e grupos de amigos, que aproveitam a iniciativa para transformar a busca pelos cromos em um momento de convivência e lazer dentro do centro de compras. De acordo com a gerente de marketing do Boulevard Shopping Belém, a proposta reforça o papel do empreendimento como espaço de experiências além do consumo.

A tradicional troca de figurinhas, segundo ela, atravessa gerações e segue despertando interesse justamente por estimular a interação entre diferentes públicos, especialmente neste período que antecede a Copa do Mundo. A ação é realizada em parceria com a Visa BB e segue disponível durante todo o horário de funcionamento do shopping até o dia 27 de junho.

Serviço

Stand Visa BB de Trocas de Figurinhas
Data: 28 de maio a 27 de junho
Local: Boulevard Shopping Belém, Lounge, Piso 1
Endereço: Av. Visconde de Souza Franco, 776, Reduto, Belém, PA
Entrada: Gratuita

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Copa

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