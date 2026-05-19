Álbum da Copa 2026 altera após lista de convocados? Veja o que pode mudar
No total, 13 jogadores convocados pela Seleção Brasileira não estão presentes nos pacotes de figurinhas do álbum
O tradicional álbum de figurinhas da Copa do Mundo, lançado pela Panini cerca de 20 dias antes da convocação oficial da Seleção Brasileira, já passou a ficar desatualizado após a divulgação da lista de jogadores para o Mundial de 2026, anunciada nesta segunda-feira (18).
Isso porque parte dos nomes presentes no material colecionável acabou ficando de fora da convocação final, enquanto outros atletas chamados para a competição sequer aparecem entre as figurinhas disponíveis nesta edição. No total, 13 jogadores convocados pela Seleção Brasileira não estão presentes nos pacotes de figurinhas do álbum. Por outro lado, cinco atletas que aparecem na publicação oficial não foram chamados para disputar a Copa do Mundo.
Veja, a seguir, quais foram as alterações
Figurinhas não batem com convocação oficial
Entre os nomes mais comentados pelos torcedores está o de Neymar Jr., que segue como uma das principais referências da Seleção e está presente no álbum. Já o zagueiro Éder Militão aparece entre os jogadores que têm figurinha na edição de 2026, mas acabou não sendo incluído na lista final de convocados para o Mundial.
Na página dedicada ao Brasil, o álbum da Copa 2026 apresenta inicialmente 18 jogadores definidos pela publicação da Panini antes da divulgação oficial da convocação, o que explica parte das diferenças em relação ao grupo atual da Seleção.
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Convocados que ficaram de fora do álbum da Copa
Entre os nomes chamados para defender o Brasil no Mundial, mas que não aparecem nos pacotes de figurinhas, estão jogadores experientes e jovens promessas do futebol brasileiro:
- Neymar Jr.
- Endrick
- Ederson
- Léo Pereira
- Alex Sandro
- Fabinho
- Danilo (Botafogo)
- Rayan
- Bremer
- Weverton
- Ibañez
- Igor Thiago
- Douglas Santos
Jogadores que estão no álbum, mas não foram convocados
Na outra ponta, o álbum da Copa 2026 também traz nomes de atletas que acabaram ficando fora da convocação oficial da Seleção Brasileira:
- Bento
- Éder Militão
- Rodrygo
- João Pedro
- Estêvão
Álbum da Copa deve ser atualizado?
Como ocorre tradicionalmente em edições anteriores do torneio, a expectativa é de que a Panini disponibilize um pacote complementar de figurinhas para atualizar o álbum com os jogadores convocados após o fechamento da produção inicial.
O mesmo modelo já foi adotado em outras Copas, como a de 2022. Na ocasião, a editora lançou um suplemento com novas figurinhas no dia 12 de dezembro, cerca de 22 dias após o início do Mundial no Catar, permitindo aos colecionadores corrigirem e completarem o álbum com atletas que não estavam na primeira versão.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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