VÍDEO: Mulher viraliza após gastar mais de R$ 40 mil em figurinhas da Copa do Mundo

Uma empresária de Santa Catarina chamou atenção nas redes sociais após revelar que investiu mais de R$ 40 mil em figurinhas da Copa do Mundo para ajudar o filho e o sobrinho a completarem o álbum oficial do torneio. O caso viralizou e já soma milhões de visualizações na internet.

Aos 31 anos, Catrini Nunes, moradora de Sombrio, no Sul catarinense, contou que a ideia inicial era apenas agradar os meninos da família. Para isso, ela comprou cerca de 2 mil pacotes de figurinhas. No entanto, o volume de cromos repetidos acabou se transformando em uma oportunidade de negócio.

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Dona de uma livraria e de uma loja geek na cidade, Catrini decidiu vender as figurinhas repetidas e promover eventos de troca entre colecionadores. A repercussão foi tão positiva que ela ampliou o investimento e adquiriu outros 6 mil pacotes.

O vídeo em que mostra parte da coleção foi publicado no início de maio e ultrapassou a marca de 4,5 milhões de visualizações nas redes sociais. A empresária revelou ainda que possui desconto de 20% na compra das caixas fechadas. Cada lote com mil pacotes custa cerca de R$ 5,6 mil.

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Mercado de troca de figurinhas

Segundo ela, aproximadamente 2 mil figurinhas repetidas foram separadas exclusivamente para eventos de troca organizados em uma das lojas. Entre os itens mais procurados pelos colecionadores estão as chamadas “extra stickers” e “legends”, consideradas raras. O valor dessas figurinhas especiais pode variar conforme a categoria e a cor do jogador, com versões lilás, bronze, prata e ouro chegando a custar até R$ 500 no mercado de colecionáveis.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)