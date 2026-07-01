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Luê comemora dez anos de carreira com apresentação do espetáculo ‘Volta’ em Belém

Cantora revisita composições do início de sua discografia e adota formato focado em instrumentação tradicional no Teatro Experimental Waldemar Henrique

O Liberal
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Em show, Luê altera sonoridade e recupera músicas do início da carreira (Divulgação)

A cantora, compositora e instrumentista Luê apresenta o espetáculo "Volta" nesta sexta-feira (03), às 20h, no Teatro Experimental Waldemar Henrique. A apresentação marca o período de mais de dez anos de atuação da artista no cenário musical. O repertório do show foi estruturado para abranger as produções de sua discografia, com foco nas composições que fazem parte de sua transição da região amazônica para o mercado da música do Pará.

Em fase de transição entre o álbum Brasileira do Norte (2023) e um novo trabalho ainda em construção, Luê encontrou na própria trajetória o impulso para criar um espetáculo que olha para o passado sem nostalgia. O resultado é um reencontro com canções que atravessam seus discos e ganham novos significados à luz do presente. Para Luê, o show representa um reencontro consigo mesma. "Sempre que vou dar um passo, sinto que preciso dar alguns passos atrás, revisitar um pouco do que foi feito para seguir adiante. É como voltar para si para conseguir seguir em frente", diz. O repertório do espetáculo inclui a execução de composições como "A Fim de Onda", "Faróis", "Jaceí" e "Sweet Solitude". As faixas pertencem ao período inicial da carreira da artista e não faziam parte das apresentações ao vivo há vários anos.

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"Outro dia ouvi uma expressão que achei muito bonita: arqueologia afetiva. Acho que é exatamente isso que estou fazendo. Essas músicas nasceram quando eu era outra pessoa. Hoje meu corpo acomoda essas canções de um jeito diferente, e voltar a elas é um exercício de memória e de reafirmar aquilo que ainda faz sentido para mim", conta Luê. O show propõe uma mudança na sonoridade recente de Luê, que substitui a predominância de elementos eletrônicos por um formato focado na instrumentação tradicional e na redução da distância física do público. O repertório integra programações eletrônicas, gêneros musicais amazônicos e canções autorais. A estrutura do espetáculo foi desenvolvida para reunir composições antigas e atuais, funcionando como um registro da trajetória, da identidade e das transições profissionais da musicista. "Eu adoro shows grandes, festivais e toda essa energia, mas também acredito muito na potência afetiva de um show em que a pessoa se sente abraçada. É isso que eu quero propose: um momento aconchegante, em que o afeto alcance quem está ali", conta.

Volta nasce em Belém, cidade onde Luê nasceu, iniciou sua trajetória artística e construiu sua relação com a música. "Belém é meu ponto de partida, onde tudo começa na minha vida. Se a ideia é revisitar essas músicas, esse é o lugar ideal. Estou muito animada para reencontrar as pessoas que acompanham meu trabalho desde o começo e também quem chegou depois", comenta.

Luê é filha de Júnior Soares, músico e um dos fundadores do Instituto Arraial do Pavulagem. A artista iniciou sua formação em contato com as manifestações culturais da região amazônica e desenvolveu um repertório de composições próprias que associa os elementos tradicionais daquela área à música produzida no Brasil no período atual e aos gêneros de matriz urbana.

Agende-se

Data: sexta-feira, 3
Hora: 20h
Local: Teatro Experimental Waldemar Henrique (Av. Presidente Vargas, 645), Belém (PA)
Ingressos: Sympla 
 

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