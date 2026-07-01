Morre Victor Willis, coautor de 'Y.M.C.A.' e vocalista do Village People

Victor Willis, vocalista e cofundador do grupo musical Village People, faleceu no dia 30 de junho de 2026, aos 74 anos de idade. Ele foi coautor de hits mundiais que marcaram a era disco, como os clássicos "Y.M.C.A." e "Macho Man".

A confirmação do óbito ocorreu por meio de uma publicação na página oficial do artista nas redes sociais, em um texto assinado por seus familiares.

De acordo com a nota emitida pela família, a morte foi causada por uma enfermidade de evolução rápida e impacto severo. A causa médica específica do falecimento não foi detalhada no informe.

A mensagem publicada continha o seguinte texto: "Estamos tristes por anunciar a morte de Victor Willis, vocalista do Village People. Victor faleceu na segunda-feira, 30 de junho de 2026, de uma doença curta, mas agressiva. A família pede privacidade neste momento de perda".

CARREIRA

Victor Willis integrou o grupo de fundadores do Village People e exerceu a função de vocalista na primeira composição da banda, que obteve vendas e execução em âmbito global no período final da década de 1970, durante o auge do gênero disco music. Nas exibições ao vivo, o artista utilizava a vestimenta de policial para a representação do respectivo personagem, embora, em ocasiões distintas, também tenha utilizado o traje de marinheiro.

Além de atuar como intérprete nas gravações, Willis trabalhou na criação das letras e melodias das faixas de maior repercussão comercial do conjunto. Em parceria com o produtor Jacques Morali, ele compôs as obras "Y.M.C.A.", "Macho Man", "In the Navy" e "Go West", canções que posicionaram o Village People entre os integrantes do cenário da música pop daquele período.

O carreira de Willis no grupo musical registrou um desligamento inicial em 1979, um retorno por um período de meses em 1984 e um novo afastamento no ano seguinte. Nas décadas posteriores, o músico iniciou e conduziu processos no poder judiciário para a reivindicação e o controle dos direitos autorais das músicas de sua coautoria, até que, no ano de 2017, voltou a integrar o Village People de forma oficial.

Nos anos recentes, a composição "Y.M.C.A." passou a figurar em discussões no cenário político dos Estados Unidos ao ser incluída na lista de músicas executadas nos comícios da campanha de Donald Trump para a eleição presidencial do ano de 2024. Em decorrência desse contexto, em janeiro de 2025, Willis e os demais integrantes do Village People realizaram uma apresentação em um evento que antecedeu a cerimônia de posse do presidente dos Estados Unidos.