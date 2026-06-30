Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Henrique, da dupla Henrique e Juliano, passa por cirurgia de emergência e cancela shows

Cantor passou por procedimento cirúrgico e está em repouso médico até reavaliação em julho

O Liberal
fonte

Henrique e Juliano se apresentam em Belém (Tomzé Fonseca/ Agnews)

A dupla sertaneja Henrique e Juliano anunciou, nesta terça-feira (30), o cancelamento de dois shows que aconteceriam em Rondônia no próximo final de semana. A decisão ocorreu após o cantor Henrique, de 37 anos, ser submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia inguinal bilateral em Goiânia.

A assessoria da dupla informou à CNN Brasil que o procedimento cirúrgico ocorreu bem. O artista está em repouso por orientação médica.

Detalhes da cirurgia de Henrique

Em nota oficial, a assessoria detalhou que Henrique se dirigiu ao Hospital Einstein Israelita – Goiânia no último domingo, dia 28, devido a dores intensas na região inguinal direita. Após avaliação clínica, foi indicada a correção cirúrgica.

O cantor foi submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral e recebeu alta hospitalar. Por recomendação médica, ele manterá o repouso até 8 de julho, data prevista para uma nova avaliação.

Reembolso de ingressos e compromisso com o público

A assessoria garantiu o reembolso dos valores dos ingressos aos contratantes e a devolução ao público. Para isso, os interessados devem entrar em contato com a produção local dos eventos.

"Henrique & Juliano são extremamente comprometidos com seu público, e lamentam profundamente a ausência", finaliza o comunicado.

A trajetória de Henrique e Juliano

A dupla, formada pelos irmãos Ricelly Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Junior, alcançou grande sucesso durante os anos 2010. Eles são naturais de Palmeirópolis, no estado do Tocantins.

Entre os maiores hits da carreira estão:

  • "Cuida Bem Dela"
  • "Recaídas"
  • "Liberdade Provisória"

Entenda o que é hérnia inguinal bilateral

A hérnia inguinal é uma condição gastrointestinal caracterizada pela protuberância anormal de parte do intestino ou de outro órgão abdominal. Essa condição pode causar dor e desconforto.

A hérnia inguinal pode se estender pela virilha e, em alguns casos, deslocar-se para dentro do escroto. É uma condição mais comum entre homens, embora outros tipos, como as hérnias umbilicais ou femorais, também possam ocorrer, mas são menos frequentes.

Diagnóstico e tratamento da hérnia

A protuberância associada à hérnia pode aumentar de tamanho quando a pessoa está em pé e diminuir ao se deitar, devido à ação da gravidade. Se a hérnia crescer, pode provocar desconforto ao tossir ou mudar de posição.

O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos de toque e de imagem, como as ultrassonografias. Em situações mais avançadas, que causam grande desconforto ao paciente, é indicada a cirurgia de correção. O procedimento remove a parte do intestino que está "presa" no canal inguinal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CARNAVAL 2027

Beija-Flor realiza concurso de samba-enredo em Belém do Pará

A escola promoverá em Belém, no dia 15 de agosto, uma etapa seletiva de seu concurso de samba-enredo para o Carnaval de 2027, que homenageia a pajé paraense Zeneida Lima

30.06.26 11h37

dança

Com carimbó e tambor marajoara, Pará se destaca em delegação do Norte no Festival do Folclore

Estado será representado pela Associação Sabor Marajoara, de Belém, e pelo estreante Eco Marajoara, de Soure, em programação que reúne expressões de Roraima e Tocantins no interior paulista

30.06.26 9h00

PECADOS

Companhia Potoqueiros abre temporada de ‘Catarse’ em Belém

Com encenação imersiva e foco nos sete pecados capitais, montagem celebra uma década de pesquisa e produção teatral

30.06.26 8h30

saúde

Andressa Suita publica registro de Gusttavo Lima em tratamento médico após cancelamento de show

Cantor aparece recebendo medicação intravenosa na cama ao lado dos filhos

30.06.26 8h17

MAIS LIDAS EM CULTURA

CURSO

Belém recebe workshop de gestão cultural com especialista em inovação

Programação será comandada pela empreendedora hacker Kamila Brito

01.07.26 0h34

HISTÓRIA

Antes de Anitta: Relembre fenômeno internacional Xuxa, da TV brasileira para o mundo

Apresentadora teve programa solo na TV dos Estados Unidos, isso depois de tomar a América Latina e a Europa com seu carisma

17.04.22 7h30

ESPETÁCULO MUSICAL

Belém recebe show que celebra divas da música mundial com Li Martins, ex-Rouge, no elenco

Apresentação única acontece nesta quinta (31) e reúne sucessos de Whitney, Celine Dion, Adele e mais

30.07.25 10h42

Dorama

Conheça cinco doramas com o ator Choo Young-woo, estrela de 'A Fada e o Pastor'

Choo Young-woo está fazendo sucesso ao lado de Cho Yi-hyun no K-drama 'Head Over Heels'

21.07.25 20h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda