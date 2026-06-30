Henrique, da dupla Henrique e Juliano, passa por cirurgia de emergência e cancela shows
Cantor passou por procedimento cirúrgico e está em repouso médico até reavaliação em julho
A dupla sertaneja Henrique e Juliano anunciou, nesta terça-feira (30), o cancelamento de dois shows que aconteceriam em Rondônia no próximo final de semana. A decisão ocorreu após o cantor Henrique, de 37 anos, ser submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia inguinal bilateral em Goiânia.
A assessoria da dupla informou à CNN Brasil que o procedimento cirúrgico ocorreu bem. O artista está em repouso por orientação médica.
Detalhes da cirurgia de Henrique
Em nota oficial, a assessoria detalhou que Henrique se dirigiu ao Hospital Einstein Israelita – Goiânia no último domingo, dia 28, devido a dores intensas na região inguinal direita. Após avaliação clínica, foi indicada a correção cirúrgica.
O cantor foi submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral e recebeu alta hospitalar. Por recomendação médica, ele manterá o repouso até 8 de julho, data prevista para uma nova avaliação.
Reembolso de ingressos e compromisso com o público
A assessoria garantiu o reembolso dos valores dos ingressos aos contratantes e a devolução ao público. Para isso, os interessados devem entrar em contato com a produção local dos eventos.
"Henrique & Juliano são extremamente comprometidos com seu público, e lamentam profundamente a ausência", finaliza o comunicado.
A trajetória de Henrique e Juliano
A dupla, formada pelos irmãos Ricelly Henrique Tavares Reis e Edson Alves dos Reis Junior, alcançou grande sucesso durante os anos 2010. Eles são naturais de Palmeirópolis, no estado do Tocantins.
Entre os maiores hits da carreira estão:
- "Cuida Bem Dela"
- "Recaídas"
- "Liberdade Provisória"
Entenda o que é hérnia inguinal bilateral
A hérnia inguinal é uma condição gastrointestinal caracterizada pela protuberância anormal de parte do intestino ou de outro órgão abdominal. Essa condição pode causar dor e desconforto.
A hérnia inguinal pode se estender pela virilha e, em alguns casos, deslocar-se para dentro do escroto. É uma condição mais comum entre homens, embora outros tipos, como as hérnias umbilicais ou femorais, também possam ocorrer, mas são menos frequentes.
Diagnóstico e tratamento da hérnia
A protuberância associada à hérnia pode aumentar de tamanho quando a pessoa está em pé e diminuir ao se deitar, devido à ação da gravidade. Se a hérnia crescer, pode provocar desconforto ao tossir ou mudar de posição.
O diagnóstico é realizado por meio de exames clínicos de toque e de imagem, como as ultrassonografias. Em situações mais avançadas, que causam grande desconforto ao paciente, é indicada a cirurgia de correção. O procedimento remove a parte do intestino que está "presa" no canal inguinal.
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