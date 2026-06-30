Andressa Suita publica registro de Gusttavo Lima em tratamento médico após cancelamento de show

A influenciadora Andressa Suita publicou uma imagem na Stories da seu perfil no Instagram que mostra o cantor Gusttavo Lima deitado em uma cama ao lado dos filhos Gabriel e Samuel. Na postagem, que continha a legenda "Juntinhos assistindo ao jogo do Brasil", o músico aparece assistindo a uma partida da Seleção Brasileira de futebol enquanto recebe uma medicação por via intravenosa, nesta segunda-feira (29).

O fato ocorreu após o cantor cancelar uma apresentação musical programada para o fim de semana no município de Surubim, em Pernambuco.

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Gusttavo Lima justificou o cancelamento por meio de um pronunciamento no qual relatou ter sofrido uma intoxicação alimentar e sintomas de virose após realizar uma sequência de dez shows consecutivos, com duração de duas horas cada. O artista declarou que esta foi a primeira vez em sua carreira que cancelou um evento por este motivo.