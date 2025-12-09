Capa Jornal Amazônia
Jornal Amazônia
Gusttavo Lima revela vontade inusitada dos filhos: 'andar de ônibus, porque nunca andaram'

Cantor revelou que Gabriel e Samuel nunca andaram de transporte público nem viajaram em voo comercial

Riulen Ropan
fonte

“Eles só andaram de jato até hoje”. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Gusttavo Lima surpreendeu ao contar um desejo simples – e curioso – dos filhos Gabriel, 8, e Samuel, 7, frutos do casamento com Andressa Suita. Em entrevista nesta segunda-feira (8), o sertanejo revelou que os meninos nunca andaram de transporte público e vivem pedindo para andar de ônibus.

“Eles têm vontade todo dia de andar de ônibus, porque nunca andaram”, disse ao portal LeoDias. O cantor comentou ainda que os filhos também nunca pegaram um voo comercial: “Eles só andaram de jato até hoje”.

image Gusttavo Lima e seu jatinho avaliado em R$ 180 milhões. (Reprodução Instagram)

Infância dos filhos contrasta com a do cantor

Gusttavo explicou que tenta incluir Gabriel e Samuel em sua rotina de shows para que entendam como funciona seu trabalho. “Estou trazendo mais [eles] para saber como que é a vida do papai que não é fácil, a correria e a noitada”, afirmou.

Ele também relembrou sua própria infância, bem diferente da realidade confortável dos filhos. “Com sete, oito, nove anos, eu já trabalhava na roça, colhendo milho, tomate… Minha infância foi trabalhando. Saí de casa com 10, 11 anos”, contou.

O cantor disse que apenas quando decidiu seguir a música viu uma chance de mudar de vida. “Pensei: vou pra música, que a gente trabalha cheiroso e bonitinho”, brincou.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

