Cultura

Gusttavo Lima reúne famosos e quantidade de aviões estacionados em sua casa impressiona

A reunião ocorreu na Fazenda Balada, a luxuosa mansão onde mora o sertanejo

Estadão Conteúdo
Gusttavo Lima

O cantor Gusttavo Lima promoveu, nesta semana, um evento em sua fazenda, em Goiás, que chamou atenção pelo cenário aéreo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostraram a entrada da propriedade repleta de aeronaves particulares.

A reunião ocorreu na Fazenda Balada, a luxuosa mansão onde mora o sertanejo. O evento foi realizado pela Balada Music, empresa de gerenciamento artístico do próprio cantor. O encontro reuniu empresários, artistas e representantes do setor musical.

Entre os nomes presentes estavam duplas conhecidas do público, como João Bosco & Vinícius. Em um dos vídeos divulgados, um convidado que chegou de helicóptero mostrou a área externa da fazenda como um "aeroporto particular", tomado por aeronaves. Nas imagens, é possível identificar pelo menos quatro aviões e um helicóptero estacionados.

O destaque entre eles é o Gulfstream G550, jato executivo de Gusttavo avaliado em mais de R$ 100 milhões. A aeronave é uma das mais luxuosas do mercado, com capacidade para 17 passageiros.

GUSTTAVO LIMA /EVENTO/FAMOSOS/AERONAVES
Cultura
