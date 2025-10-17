Odete Roitman viva! Saiba tudo sobre o desfecho da vilã em 'Vale Tudo'

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim nesta sexta-feira (17) no último capítulo do remake da novela Vale Tudo, exibido pela TV Globo. Ao contrário do que acreditavam os telespectadores, a vilã, interpretada por Débora Bloch, não morreu. A cena do dia do crime revelou que Odete sobreviveu ao ataque e foi salva por Freitas (Luis Lobianco).

Nas cenas finais, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aparece relembrando ter matado Odete. O empresário aparece ao lado de Leila (Carolina Dieckmann) comentando sobre a libertação de Heleninha (Paolla Oliveira), que assumiu a responsabilidade pela suposta morte da mãe.

Ao ficar sozinho, Marco Aurélio relembra o momento em que entrou no quarto do hotel de Odete com a arma, planejando matá-la. Segundo ele, Heleninha teria atirado na parede enquanto tentava atingir Odete, e executivo acabou disparando contra a vilã, acreditando que sua vida estava em risco.

Apesar do disparo, Odete sobreviveu. Ela ficou desacordada e foi levada em um carro para uma cirurgia em um hospital clandestino. Após a recuperação, a vilã mais famosa da TV brasileira deixou o país em um helicóptero com a ajuda de Freitas, encerrando o mistério que mobilizou o público nos últimos dias.

Como terminou a primeira versão de Vale Tudo?

Na trama original, Ivan cumpre um ano de prisão e depois assume a vice-presidência da TCA, lançando o livro 'Vale Tudo'. Raquel se consolida como empresária à frente da rede Paladar.

Leila mata Odete Roitman por engano e foge do Brasil com Marco Aurélio e o filho Bruno, em cena icônica do helicóptero. Maria de Fátima mantém sua ambição e forma um arranjo milionário com César e um príncipe italiano.

Heleninha supera o alcoolismo, casa-se com William e administra sua galeria. Afonso descobre ser pai da filha de Solange, encerrando o casal junto. Consuelo se apaixona por Olavo, preso, e o visita secretamente. Lucimar enriquece apostando no jogo do bicho e retorna transformada da Argentina.