Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Televisão chevron right

Odete Roitman viva! Saiba tudo sobre o desfecho da vilã em 'Vale Tudo'

Marco Aurélio acreditava ter matado a vilã, mas ela acorda em hospital clandestino e consegue escapar

O Liberal

O mistério sobre a morte de Odete Roitman chegou ao fim nesta sexta-feira (17) no último capítulo do remake da novela Vale Tudo, exibido pela TV Globo. Ao contrário do que acreditavam os telespectadores, a vilã, interpretada por Débora Bloch, não morreu. A cena do dia do crime revelou que Odete sobreviveu ao ataque e foi salva por Freitas (Luis Lobianco).

VEJA MAIS

image Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'
Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

image Perito analisa suspeitos de 'Vale Tudo' e afirma: 'Nenhum deles'
Um perito forense apontou algumas falhas na novela e analisou alguns suspeitos

image Malu Galli compartilha fotos em Belém durante o Círio de Nazaré e revela desejo
Atriz, que dá vida a Celina na novela Vale Tudo, diz que quer voltar para viver mais experiências no Pará

Nas cenas finais, Marco Aurélio (Alexandre Nero) aparece relembrando ter matado Odete. O empresário aparece ao lado de Leila (Carolina Dieckmann) comentando sobre a libertação de Heleninha (Paolla Oliveira), que assumiu a responsabilidade pela suposta morte da mãe. 

Ao ficar sozinho, Marco Aurélio relembra o momento em que entrou no quarto do hotel de Odete com a arma, planejando matá-la. Segundo ele, Heleninha teria atirado na parede enquanto tentava atingir Odete, e executivo acabou disparando contra a vilã, acreditando que sua vida estava em risco.

Apesar do disparo, Odete sobreviveu. Ela ficou desacordada e foi levada em um carro para uma cirurgia em um hospital clandestino. Após a recuperação, a vilã mais famosa da TV brasileira deixou o país em um helicóptero com a ajuda de Freitas, encerrando o mistério que mobilizou o público nos últimos dias.

Como terminou a primeira versão de Vale Tudo?

Na trama original, Ivan cumpre um ano de prisão e depois assume a vice-presidência da TCA, lançando o livro 'Vale Tudo'. Raquel se consolida como empresária à frente da rede Paladar.

Leila mata Odete Roitman por engano e foge do Brasil com Marco Aurélio e o filho Bruno, em cena icônica do helicóptero. Maria de Fátima mantém sua ambição e forma um arranjo milionário com César e um príncipe italiano.

Heleninha supera o alcoolismo, casa-se com William e administra sua galeria. Afonso descobre ser pai da filha de Solange, encerrando o casal junto. Consuelo se apaixona por Olavo, preso, e o visita secretamente. Lucimar enriquece apostando no jogo do bicho e retorna transformada da Argentina.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tv liberal

Vale Tudo

Odete Roitman

desfecho de Vale Tudo

deborah bloch
Televisão
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM TELEVISÃO

TELEVISÃO

Odete Roitman não morreu? Internautas do Grupo Liberal apostam em novo desfecho para ‘Vale Tudo'

Remake da novela mantém público em suspense enquanto último capítulo se aproxima

17.10.25 20h29

TELEVISÃO

TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

O primeiro episódio destaca a importância dos manguezais para o equilíbrio climático e o trabalho de comunidades na recuperação dessas áreas

17.10.25 19h57

CULTURA

Paraense Daniel Sobral é finalista do programa ‘Estrela da Casa’

Cantor de Benevides está entre os quatro finalistas do reality musical, que encerra a temporada na próxima segunda-feira (6)

03.10.25 23h18

COMPETIÇÃO

Dança dos Famosos inicia nova fase com ritmo de forró e Manu Bahtidão entre os destaques

Etapa reúne 14 famosos divididos em dois grupos e terá final marcada para dezembro

07.09.25 8h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

CELEBRIDADES

Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A artista é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968)

17.10.25 9h46

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda