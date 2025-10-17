Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Novela chevron right

Perito analisa suspeitos de 'Vale Tudo' e afirma: 'Nenhum deles'

Um perito forense apontou algumas falhas na novela e analisou alguns suspeitos

Rafael Lédo
fonte

Perito assassinato de Odete Roitman e descarta todos os cinco suspeitos (Fotos / Reprodução / TV Globo)

O mistério de quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) continua na nova versão de "Vale Tudo". Esta é a segunda vez que o crime para o Brasil, mas desta vez um perito forense analisou os suspeitos. A resposta para a dúvida será exibida nesta sexta-feira (17), no último capítulo da novela.

Ao todo, são cinco suspeitos de um dos maiores crimes da teledramaturgia nacional. Todos têm algum tipo de envolvimento com a vítima, por isso são tratadas como possíveis autores do crime. Os suspeitos são:

  • Maria de Fátima (Bella Campos);
  • César (Cauã Reymond);
  • Celina (Malu Galli);
  • Heleninha (Paolla Oliveira);
  • Marco Aurélio (Alexandre Neto).

VEJA MAIS

image Malu Galli compartilha fotos em Belém durante o Círio de Nazaré e revela desejo
Atriz, que dá vida a Celina na novela Vale Tudo, diz que quer voltar para viver mais experiências no Pará

image 'Vale tudo': Leonardo Roitman dá nome a rua de São Paulo, mas não tem relação com a novela; entenda!
Conheça quem realmente inspirou o nome da rua e a localização dela

Qual a opinião do perito?

Apesar de a trama levar o telespectador para cinco suspeitos, o perito forense Eduardo Llanos analisou quem realmente pode ter matado Roitman. Em entrevista à CNN, ele analisou a cena do crime e avaliou que nenhuma pessoa do quinteto é o verdadeiro assassino.

"Não é possível determinar através de nenhuma evidência quem é o autor, mas eu me inclino por não ser nenhum deles. Porque, aliás, evidências praticamente nulas, só tem a imagem", disse ele.

Segundo ele, o hotel apresenta circuito interno de segurança, porém as câmeras não indicam o tempo em que os cinco suspeitos ficaram no local.

Direção da bala

Em outra parte da análise, o perito explica que é preciso observar o trajeto balístico. O caminho que a bala fez até chegar no corpo da vítima pode ser fundamental para solucionar o caso. É preciso levar em consideração, também, se o projétil atravessou o corpo.

Na cena, aparentemente, a bala atravessa o corpo de Odete Roitman e para na parede. Acontece que é possível ver que outra bala foi disparada no quarto do hotel, já que havia um buraco no local, antes mesmo da morte da vilã acontecer.

A análise técnica parte do seguinte princípio: "Com base na cena do crime, vamos analisar o seguinte: projeção da arma e ponto de impacto no corpo da vítima, e vemos que temos uma pessoa de baixa estatura, pode ser um cadeirante, me parece que tem um na história". "A pessoa projetou a arma para não errar o disparo. E você vê que a arma não está reta, está inclinada. Se está inclinada, é porque a pessoa que efetuou o disparo era de menor estatura, estava sentada ou era um cadeirante", completou.

Indícios do crime

O perito forense aponta para dois novos suspeitos que, até então, não estavam na investigação da polícia. Ele se baseia na altura da atriz Debora Bloch, já que ela tem 1,64m de altura. Por conta disso, ele aponta:

  • Leonardo (Guilherme Magon): a partir da análise do trajeto da bala e tem motivos suficientes para cometer o crime. A principal motivação seria vingança;
  • Nise (Teca Pereira): foi dada como morta, mas sem mais detalhes na trama.

Estes novos suspeitos entraram no radar de Llanos por causa da altura ou posição deles em relação à vítima. Em relação aos outros cinco, a maioria é maior, em que apenas Fátima seria menor, mas a diferença seria difícil perceber.

Além disso, quando as gravações aconteceram no Copacabana Palace, algumas pessoas afirmaram ter visto a atriz Teca, que interpreta Nise, no local. Por conta disso, parte do público levantou a possibilidade da morte dela ter sido mentira.

Arma do crime

Na novela, os personagens que são suspeitos levaram uma pistola para a cena do crime. Acontece que as imagens mostram outra arma sendo utilizada para matar Odete Roitman. "Com base na estrutura da arma, que não corresponde a uma pistola, que tem correlação mais com uma arma longa como uma espingarda, se todos estavam com pistola que não tem essa característica, se todos possuíam uma pistola, nenhum deles foi que atirou. A característica da arma que efetuou o disparo não corresponde às características de qualquer tipo de pistola que eu conheço", finalizou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vale tudo

odete roitman

quem matou odete roitman

último capítulo
Novela
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Ex-marido de Britney Spears diz que cantora usou cocaína durante amamentação

Artista se pronuncia nas redes sociais e critica exposição da vida pessoal em novo livro

16.10.25 22h40

LUTO

Ace Frehley, guitarrista e cofundador do Kiss, morre aos 74 anos

Músico sofreu hemorragia cerebral após queda e foi o primeiro integrante original da banda a falecer

16.10.25 20h20

PLURAL FEST

Plural Fest celebra a diversidade musical do Pará em sua terceira edição

Festival reúne pagode, pop rock e carimbó em uma noite de ritmos e culturas na Assembleia Paraense

16.10.25 12h10

SHOW GRATUITO

Ministério Seráfico se apresenta nesta quinta (16) no Círio Musical, em Belém

Banda católica da Arquidiocese de Belém apresenta repertório especial dedicado à Nossa Senhora de Nazaré

15.10.25 22h58

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Luana Piovani perde processo contra Neymar

A atriz foi condenada por injúria em ação judicial movida pelo jogador

17.10.25 8h03

FAMOSOS

Em conversa, Rei Charles III e Anitta dizem que Belém ‘não é fácil de chegar’

A artista brasileira esteve no Circular Bioeconomy Alliance, realizado nessa quinta-feira (16), no Palácio de St. James

17.10.25 10h58

CELEBRIDADES

Atriz Brigitte Bardot, de 91 anos, é internada em estado grave

A artista é conhecida por filmes como “Vingança de Mulher” (1958), “A Verdade” (1960) e “Histórias Extraordinárias” (1968)

17.10.25 9h46

FAMOSOS

Júlio Cocielo, youtuber e influenciador, anuncia fim do casamento com Tata Estaniecki

Júlio e Tata são pais de duas crianças, Caio de 2 anos e Beatriz de 5 anos

17.10.25 8h09

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda