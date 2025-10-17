Perito analisa suspeitos de 'Vale Tudo' e afirma: 'Nenhum deles'

O mistério de quem matou Odete Roitman (Debora Bloch) continua na nova versão de "Vale Tudo". Esta é a segunda vez que o crime para o Brasil, mas desta vez um perito forense analisou os suspeitos. A resposta para a dúvida será exibida nesta sexta-feira (17), no último capítulo da novela.

Ao todo, são cinco suspeitos de um dos maiores crimes da teledramaturgia nacional. Todos têm algum tipo de envolvimento com a vítima, por isso são tratadas como possíveis autores do crime. Os suspeitos são:

Maria de Fátima (Bella Campos);

César (Cauã Reymond);

Celina (Malu Galli);

Heleninha (Paolla Oliveira);

Marco Aurélio (Alexandre Neto).

Qual a opinião do perito?

Apesar de a trama levar o telespectador para cinco suspeitos, o perito forense Eduardo Llanos analisou quem realmente pode ter matado Roitman. Em entrevista à CNN, ele analisou a cena do crime e avaliou que nenhuma pessoa do quinteto é o verdadeiro assassino.

"Não é possível determinar através de nenhuma evidência quem é o autor, mas eu me inclino por não ser nenhum deles. Porque, aliás, evidências praticamente nulas, só tem a imagem", disse ele.

Segundo ele, o hotel apresenta circuito interno de segurança, porém as câmeras não indicam o tempo em que os cinco suspeitos ficaram no local.

Direção da bala

Em outra parte da análise, o perito explica que é preciso observar o trajeto balístico. O caminho que a bala fez até chegar no corpo da vítima pode ser fundamental para solucionar o caso. É preciso levar em consideração, também, se o projétil atravessou o corpo.

Na cena, aparentemente, a bala atravessa o corpo de Odete Roitman e para na parede. Acontece que é possível ver que outra bala foi disparada no quarto do hotel, já que havia um buraco no local, antes mesmo da morte da vilã acontecer.

A análise técnica parte do seguinte princípio: "Com base na cena do crime, vamos analisar o seguinte: projeção da arma e ponto de impacto no corpo da vítima, e vemos que temos uma pessoa de baixa estatura, pode ser um cadeirante, me parece que tem um na história". "A pessoa projetou a arma para não errar o disparo. E você vê que a arma não está reta, está inclinada. Se está inclinada, é porque a pessoa que efetuou o disparo era de menor estatura, estava sentada ou era um cadeirante", completou.

Indícios do crime

O perito forense aponta para dois novos suspeitos que, até então, não estavam na investigação da polícia. Ele se baseia na altura da atriz Debora Bloch, já que ela tem 1,64m de altura. Por conta disso, ele aponta:

Leonardo (Guilherme Magon): a partir da análise do trajeto da bala e tem motivos suficientes para cometer o crime. A principal motivação seria vingança;

Nise (Teca Pereira): foi dada como morta, mas sem mais detalhes na trama.

Estes novos suspeitos entraram no radar de Llanos por causa da altura ou posição deles em relação à vítima. Em relação aos outros cinco, a maioria é maior, em que apenas Fátima seria menor, mas a diferença seria difícil perceber.

Além disso, quando as gravações aconteceram no Copacabana Palace, algumas pessoas afirmaram ter visto a atriz Teca, que interpreta Nise, no local. Por conta disso, parte do público levantou a possibilidade da morte dela ter sido mentira.

Arma do crime

Na novela, os personagens que são suspeitos levaram uma pistola para a cena do crime. Acontece que as imagens mostram outra arma sendo utilizada para matar Odete Roitman. "Com base na estrutura da arma, que não corresponde a uma pistola, que tem correlação mais com uma arma longa como uma espingarda, se todos estavam com pistola que não tem essa característica, se todos possuíam uma pistola, nenhum deles foi que atirou. A característica da arma que efetuou o disparo não corresponde às características de qualquer tipo de pistola que eu conheço", finalizou.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)