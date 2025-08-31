Capa Jornal Amazônia
Gusttavo Lima conta experiência com espiritismo: “Passei a respeitar”

O relato foi feito durante entrevista ao podcast de André Piunti

O Liberal

O cantor Gusttavo Lima, 35 anos, revelou ter vivido uma experiência marcante com o espiritismo, que o levou a ter mais respeito pela religião. O relato foi feito durante entrevista ao podcast de André Piunti.

“Vou contar uma coisa que nunca contei para ninguém. É uma particularidade minha que o Brasil não sabe”, disse o sertanejo.

Segundo Gusttavo, ele recebeu uma mensagem espiritual que trouxe esperança e apontava para o sucesso em sua carreira. “‘Eu sei o que você está buscando. Deus está preparando algo muito grande para você. Dentro de oito luas, o sucesso vai chegar’”, recordou.

Pouco tempo depois, afirmou que sua trajetória mudou de forma significativa. “Foi impressionante. Minha vida mudou tão rápido depois disso.”

O cantor destacou que, apesar de ter sido a única vez em que teve contato direto com o espiritismo, a experiência foi transformadora. “Foi a minha primeira e única experiência com o Espiritismo. Depois disso eu passei a respeitar muito, muito, muito mais. Porque realmente me deixou alegre, me deu um pouco mais de esperança. E de verdade, não passaram seis meses e as coisas começaram a acontecer para mim”, concluiu.

