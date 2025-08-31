Capa Jornal Amazônia
Gusttavo Lima explica briga com Cristiano Araújo antes da morte do sertanejo goiano

Estadão Conteúdo

Gusttavo Lima falou a respeito de sua relação com o Cristiano Araújo, cantor que morreu num acidente em junho de 2015, em entrevista ao podcast de André Piunti. O sertanejo deu sua versão a respeito de uma briga que teria envolvido os artistas em 2014.

A briga entre Gusttavo Lima e Cristiano Araújo

Gusttavo Lima não deu nomes dos envolvidos além do seu e de Cristiano, mas citou que a discussão teria surgido por conta da música Lepo Lepo, que fez sucesso no Brasil naquele ano pela banda Psirico, que não detinha a autoria da composição.

De acordo com ele, um dos detentores dos direitos entrou em contato para que ele gravasse uma versão, o que ele teria negado. A pessoa, então, teria dito a ele que, caso não gravasse, Cristiano Araújo faria a música. A Cristiano, ainda segundo Gusttavo Lima, a pessoa teria dito a mesma coisa.

"Causou uma confusão. O Cristiano me ligou: 'Pô Gusttavo, que história é essa, que você tá querendo gravar minha música?' Eu falei: Cristiano, não vou gravar sua música, não, irmão. 'Ah, mas o compositor falou para mim que você ia até pagar a exclusividade'. 'Entenda uma coisa: estão fazendo uma rifa com a música! Eu não vou gravar, aliás, acho que nem você deveria, porque essa música já é um sucesso na Bahia'", relatou.

Gusttavo Lima prosseguiu: "Acabou que virou um inferninho nesse 'telefone sem fio'. Nisso a gente discutiu, mas uma discussão de amigo. Ficou esse mal-entendido no meio do caminho. Quando voltei para o Brasil estava em viagem a Boston, a gente passou um tempo como amigo, brigado um com o outro, meio distante. Até que passaram os dias e um amigo meu me ligou e falou: 'Cara, vamos encontrar com o Cristiano e acabar com essa história?'".

O cantor relata que topou, mas no dia em que se veriam, a namorada de Cristiano Araújo teria passado mal, o que impediu o encontro entre ambos. Conversaram por telefone, e Cristiano teria pedido desculpas e dito para remarcarem para uma nova data, dali a algumas semanas.

"Passaram 15 dias e aconteceu o acidente. Acabou que a gente não se falou como deveria se falar, como dois amigos, como dois irmãos. Sempre fui um cara que torci muito para o Cristiano, para a família dele, para o Felipe Araújo, irmão que também é cantor. Só que naquela hora entrou um 'telefone sem fio' e começaram a rifar uma música, pessoas foram na cabeça dele, do lado de cá, também. Falei: o tempo vai passar e vai ficar bem. O tempo cura tudo", encerrou.

