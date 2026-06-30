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Sem Bruna Biancardi, WAGs posam juntas após vitória do Brasil na Copa do Mundo

Companheiras dos jogadores celebraram a classificação brasileira para as quartas de final, mas a influenciadora não apareceu no registro compartilhado nas redes sociais

Hannah Franco
fonte

Foto das WAGs da Seleção sem Bruna Biancardi chama atenção após vitória do Brasil (Reprodução/Instagram)

As WAGs (sigla em inglês para Wives and Girlfriends, ou esposas e namoradas dos jogadores) da Seleção Brasileira comemoraram a vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na última segunda-feira (29), com uma foto em grupo publicada nas redes sociais. O registro, no entanto, chamou a atenção pela ausência de Bruna Biancardi, companheira de Neymar.

A imagem foi compartilhada por Karoline Lima, namorada do zagueiro Léo Pereira, logo após a classificação do Brasil para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026. No clique aparecem diversas companheiras dos atletas que acompanharam a partida diretamente do estádio, no Texas, Estados Unidos.

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Entre as presentes estavam Gabriely Miranda, esposa de Endrick e grávida do primeiro filho do casal; Duda Santos, companheira de Rayan; Ana Lídia Guimarães, esposa de Bruno Guimarães; Natália Becker, esposa de Alisson; Isabella Rousso, noiva de Gabriel Martinelli; além de Natália Cruz, Letícia Carvalho, Rebeca Tavares e Myckaela Lobianco.

A maioria das WAGs apostou em camisetas personalizadas da Seleção Brasileira com o nome dos companheiros e comemorou a classificação ao lado dos familiares dos jogadores.

image WAGs da Seleção posam juntas após vitória do Brasil na Copa do Mundo. (Reprodução/Instagram)

Onde estava Bruna Biancardi?

Apesar de não aparecer na foto em grupo, Bruna Biancardi acompanhou a partida entre Brasil e Japão. A influenciadora esteve no estádio ao lado da família e das filhas, Mavie e Mel, compartilhando momentos da torcida nas redes sociais.

Após o apito final, outras imagens das WAGs celebrando a classificação também foram publicadas. Ana Lídia Guimarães mostrou registros ao lado de Isabella Rousso durante a festa pela vitória brasileira, que garantiu a vaga da Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo.

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WAGS

SELEÇÃO BRASILEIRA
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