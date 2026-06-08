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O que são as WAG's? Entenda o termo que ficou popular durante os preparativos para a Copa do Mundo

O termo fez sucesso após as WAG's começarem a compartilhar suas rotinas de cuidado, beleza e bastidores de jogos mundiais

Victoria Rodrigues
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As WAG's vivem postando rotinas de beleza, cuidado e os bastidores dos jogos pelo mundo. (Foto; Reprodução/ Instagram)

Se você está imerso no universo do futebol, provavelmente já ouviu falar nas WAGs, uma expressão que voltou a ganhar força durante os preparativos para a Copa do Mundo 2026. Nas mídias sociais, esse termo vem aparecendo cada vez mais no Instagram, TikTok e X, em diversos vídeos relacionados aos jogadores das seleções principais da disputa mundial. Mas afinal, qual o significado dessa palavra?

O que significa WAG?

A palavra WAG nada mais é do que a abreviação da expressão em inglês "Wives and Girlfriends", que traduzida para a língua portuguesa significa "Esposas e Namoradas". A expressão surgiu por volta dos anos 2000 quando a imprensa utilizou, pela primeira vez, a sigla para se referir às companheiras dos jogadores da seleção inglesa, no Reino Unido, sendo que o termo ficou famoso apenas no ano de 2006.

Logo, as WAGs atuais são as namoradas e esposas de atletas profissionais, principalmente de jogadores de futebol que fazem sucesso e são considerados prodígios dentro de campo. A nomeação foi concedida após elas fazerem sucesso nas redes sociais, mostrando suas rotinas de cuidado, beleza, alimentação, treinos, estilo de vida e, especialmente, os bastidores dos jogos mais importantes das seleções.

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Georgina Rodríguez é um dos maiores exemplos de WAGs

Por ser namorada do jogador português Cristiano Ronaldo, a influenciadora digital e modelo Georgina Rodríguez talvez seja a WAG mais conhecida mundialmente. Isso porque ela costuma compartilhar sua rotina de passeio com os filhos, viagens, festas e looks exuberantes em seu perfil do Instagram, que possui 72,6 milhões de seguidores, além de já ter transformado o seu cotidiano no reality show "Soy Georgina".

Confira outros exemplos de WAGs:

  • Bruna Biancardi (casada com Neymar Jr.)

  • Antonela Roccuzzo (casada com Lionel Messi)

  • Duda Fournier (casada com Lucas Paquetá)

  • Amanda Araujo (esposa de Richarlisson)

  • Gabriely Miranda (esposa de Endrick)

A Cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em Oliberal.com)

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