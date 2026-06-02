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Quem ganha mais na Seleção Brasileira? Veja o ranking dos salários para a Copa do Mundo 2026

Atacante do Real Madrid é o jogador mais bem pago entre os convocados do Brasil para a Copa do Mundo de 2026; Neymar fica fora da lista dos dez maiores salários

Hannah Fraco
fonte

Quanto ganha Vini Jr.? Confira o ranking salarial da Seleção Brasileira (Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2026 reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial e também atletas com salários milionários. Entre os convocados do técnico Carlo Ancelotti, o atacante Vinícius Junior aparece no topo do ranking dos maiores vencimentos, à frente de nomes experientes como Casemiro e Raphinha.

Segundo levantamento do site especializado Capology, Vini Jr. recebe cerca de 25 milhões de euros por temporada no Real Madrid, valor que corresponde a aproximadamente R$ 146,2 milhões por ano.

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O segundo jogador mais bem remunerado da Seleção é Casemiro. Atualmente no Manchester United, o volante recebe cerca de R$ 122,6 milhões anuais.

Fechando o pódio aparece Raphinha, destaque do Barcelona, com vencimentos estimados em R$ 97,5 milhões por temporada.

Na sequência do ranking estão o goleiro Ederson, atualmente no Fenerbahçe, e o zagueiro Marquinhos, do Paris Saint-Germain.

💰 Veja o ranking dos maiores salários da Seleção Brasileira

  • Vinícius Júnior – R$ 146,2 milhões por ano
  • Casemiro – R$ 122,6 milhões por ano
  • Raphinha – R$ 97,5 milhões por ano
  • Ederson – R$ 92,4 milhões por ano
  • Marquinhos – R$ 78,6 milhões por ano
  • Bruno Guimarães
  • Gabriel Magalhães
  • Alisson Becker
  • Rodrygo
  • Éder Militão

Uma das ausências mais chamativas na lista é Neymar. Após retornar ao Santos FC, o atacante tem salário estimado em cerca de R$ 12 milhões por ano, valor bem abaixo dos principais nomes da Seleção Brasileira e insuficiente para colocá-lo entre os dez mais bem pagos do grupo.

Cristiano Ronaldo lidera ranking mundial

Se os salários dos brasileiros impressionam, os números das principais estrelas internacionais são ainda maiores. O atacante Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, é apontado como o jogador mais bem pago entre os atletas que disputarão a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com os dados, o português recebe cerca de 208,4 milhões de euros por temporada, o equivalente a aproximadamente R$ 1,31 bilhão por ano.

Outros destaques do ranking global são Kylian Mbappé, do Real Madrid, com salário anual estimado em R$ 197 milhões, e Lionel Messi, do Inter Miami CF, que recebe cerca de R$ 112,5 milhões por temporada.

A Copa do Mundo de 2026 será disputada em Estados Unidos, México e Canadá, reunindo algumas das maiores estrelas e dos maiores salários do futebol mundial.

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