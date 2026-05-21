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Conheça o hotel com diárias 'baratinhas' que hospedará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

CBF escolhe hotel 'sem luxo' que será utilizado exclusivamente pela delegação brasileira

Hannah Franco
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Quanto custa o hotel da Seleção Brasileira na Copa de 2026? Veja como é a estrutura (Divulgação)

Mais de 29 milhões de pessoas já se inscreveram para tentar comprar ingressos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Enquanto cresce a expectativa dos torcedores para o Mundial, a Seleção Brasileira já definiu a logística para a primeira fase da competição, incluindo o hotel que servirá de base para a delegação.

Diferentemente de outras Copas, em que a equipe brasileira ficou hospedada em resorts luxuosos e hotéis de alto padrão, desta vez a CBF optou por uma estrutura mais discreta e funcional. O escolhido foi o The Ridge Hotel, em Nova Jersey, que receberá exclusivamente os 26 jogadores e mais cerca de 65 integrantes da delegação brasileira.

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Quanto custa a diária do hotel da Seleção Brasileira?

As diárias do The Ridge Hotel variam entre US$ 300 e US$ 450, o equivalente a aproximadamente R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil na cotação atual. Apesar dos valores elevados, o custo é considerado mais baixo em comparação a hotéis e resorts utilizados pela Seleção em outras edições da Copa do Mundo.

A escolha da CBF priorizou principalmente privacidade, logística e foco total na preparação da equipe durante o torneio. O hotel ficará totalmente fechado para a delegação brasileira ao longo da fase de grupos.

Como é o hotel escolhido pela Seleção para a Copa de 2026?

O The Ridge Hotel possui perfil corporativo e foi originalmente desenvolvido para receber eventos empresariais ligados à empresa Verizon. A estrutura conta com 171 quartos minimalistas, 29 salas de reuniões, academia de alto desempenho, spa privativo e espaços voltados para recuperação física dos atletas.

Além disso, a operação do hotel foi planejada para reduzir a circulação externa e limitar a exposição pública dos jogadores durante a competição.

“Diferentemente de outras épocas, em que se buscava resorts e hotéis luxuosos, esse é um hotel operacional que visa exclusivamente o nosso bem-estar e foco na competição”, afirmou Rodrigo Caetano, Coordenador Executivo Geral de Seleções da CBF.

Confira como é o hotel por dentro:

The Ridge Hotel

Onde a Seleção Brasileira vai treinar nos Estados Unidos?

A delegação brasileira ficará hospedada próxima ao Centro de Treinamento Columbia Park, utilizado pelo New York Red Bulls, em Morristown. O deslocamento entre o hotel e o local de treinamentos deve durar cerca de 15 minutos.

A base escolhida também fica próxima ao MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil contra o Marrocos e também da final da Copa do Mundo de 2026.

Sob comando do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira chega ao Mundial tentando encerrar um jejum de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. O último título da equipe foi em 2002, na competição disputada na Coreia do Sul e no Japão. Desde então, o Brasil busca voltar ao topo do futebol mundial.

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