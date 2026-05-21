Conheça o hotel com diárias 'baratinhas' que hospedará a Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Mais de 29 milhões de pessoas já se inscreveram para tentar comprar ingressos da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. Enquanto cresce a expectativa dos torcedores para o Mundial, a Seleção Brasileira já definiu a logística para a primeira fase da competição, incluindo o hotel que servirá de base para a delegação.

Diferentemente de outras Copas, em que a equipe brasileira ficou hospedada em resorts luxuosos e hotéis de alto padrão, desta vez a CBF optou por uma estrutura mais discreta e funcional. O escolhido foi o The Ridge Hotel, em Nova Jersey, que receberá exclusivamente os 26 jogadores e mais cerca de 65 integrantes da delegação brasileira.

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Quanto custa a diária do hotel da Seleção Brasileira?

As diárias do The Ridge Hotel variam entre US$ 300 e US$ 450, o equivalente a aproximadamente R$ 1,5 mil e R$ 2,2 mil na cotação atual. Apesar dos valores elevados, o custo é considerado mais baixo em comparação a hotéis e resorts utilizados pela Seleção em outras edições da Copa do Mundo.

A escolha da CBF priorizou principalmente privacidade, logística e foco total na preparação da equipe durante o torneio. O hotel ficará totalmente fechado para a delegação brasileira ao longo da fase de grupos.

Como é o hotel escolhido pela Seleção para a Copa de 2026?

O The Ridge Hotel possui perfil corporativo e foi originalmente desenvolvido para receber eventos empresariais ligados à empresa Verizon. A estrutura conta com 171 quartos minimalistas, 29 salas de reuniões, academia de alto desempenho, spa privativo e espaços voltados para recuperação física dos atletas.

Além disso, a operação do hotel foi planejada para reduzir a circulação externa e limitar a exposição pública dos jogadores durante a competição.

“Diferentemente de outras épocas, em que se buscava resorts e hotéis luxuosos, esse é um hotel operacional que visa exclusivamente o nosso bem-estar e foco na competição”, afirmou Rodrigo Caetano, Coordenador Executivo Geral de Seleções da CBF.

Confira como é o hotel por dentro:

The Ridge Hotel Reprodução/Google Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação Divulgação

Onde a Seleção Brasileira vai treinar nos Estados Unidos?

A delegação brasileira ficará hospedada próxima ao Centro de Treinamento Columbia Park, utilizado pelo New York Red Bulls, em Morristown. O deslocamento entre o hotel e o local de treinamentos deve durar cerca de 15 minutos.

A base escolhida também fica próxima ao MetLife Stadium, palco da estreia do Brasil contra o Marrocos e também da final da Copa do Mundo de 2026.

Sob comando do técnico Carlo Ancelotti, a Seleção Brasileira chega ao Mundial tentando encerrar um jejum de 24 anos sem conquistar a Copa do Mundo. O último título da equipe foi em 2002, na competição disputada na Coreia do Sul e no Japão. Desde então, o Brasil busca voltar ao topo do futebol mundial.