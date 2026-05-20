Carlo Ancelotti convocou Neymar sem condições de saúde, mas aposta em recuperação

Após sair a notícia de que Neymar Jr. foi convocado para jogar com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a população ficou dividida entre comentários positivos e negativos sobre as estratégias de jogo do atleta. Dentro desse cenário, o que algumas pessoas levantaram como argumento contrário foi que "o jogador estaria sem condições físicas para dar o seu melhor em um evento mundial".

Isso porque o craque já apresentou dores na panturrilha durante a derrota do Santos para o Coritiba, no último domingo (17), pelo Brasileirão. Além disso, a Seleção Brasileira também sabia que não se tratava apenas de uma pancada no momento da competição e que, provavelmente, seria necessário que Neymar ficasse parado 10 dias, ou seja, já sabiam da incerteza do atleta no dia 31 de maio, no amistoso contra o Panamá.

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Seleção aposta na recuperação de Neymar

Em nota oficial, o técnico Carlo Ancelotti revelou que eles estão apostando na recuperação de Neymar para a Copa de 2026. "Nos últimos jogos, ele jogou com continuidade, pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa. Fizemos a avaliação dele durante todo o ano, jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante na Copa, tem o mesmo papel e obrigação que os outros. Tem a possibilidade de jogar, ficar no banco, tem a mesma responsabilidade. É experiente", disse.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também destacou que o atleta terá seu estado de saúde monitorado pela equipe médica. "A CBF recebe constantemente laudos médicos e avaliações de todos os atletas convocados. As informações sobre os jogadores são de responsabilidade dos clubes até o dia da apresentação à Seleção Brasileira. Todos os atletas serão avaliados pela equipe médica da CBF assim que se apresentarem à Seleção Brasileira, a partir do dia 27", revelou a CBF.

Confira a lista completa dos jogadores convocados à Copa do Mundo 2026:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbahçe)

Weverton (Grêmio).

Defensores:

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahi)

Léo Pereira (Flamengo)

Wesley (Roma)

Meios de campo:

Casemiro (Manchester United)

Bruno Guimarães (Newcastle United)

Danilo Santos (Botafogo)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Atacantes:

Endrick (Lyon)

Igor Thiago (Brentford)

Vini Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona)

Luiz Henrique (Zenit)

Neymar Jr. (Santos)

Matheus Cunha (Manchester United)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Rayan (Bournemouth)

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)