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Carlo Ancelotti convocou Neymar sem condições de saúde, mas aposta em recuperação

O jogador pode não marcar presença no próximo jogo da seleção, que será realizado no dia 31 de maio, no Maracanã

Victoria Rodrigues
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O atleta preocupou muitos torcedores brasileiros quanto às chances de ganhar a Copa do Mundo. (Foto: Vitor Silva/CBF)

Após sair a notícia de que Neymar Jr. foi convocado para jogar com a camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026, a população ficou dividida entre comentários positivos e negativos sobre as estratégias de jogo do atleta. Dentro desse cenário, o que algumas pessoas levantaram como argumento contrário foi que "o jogador estaria sem condições físicas para dar o seu melhor em um evento mundial".

Isso porque o craque já apresentou dores na panturrilha durante a derrota do Santos para o Coritiba, no último domingo (17), pelo Brasileirão. Além disso, a Seleção Brasileira também sabia que não se tratava apenas de uma pancada no momento da competição e que, provavelmente, seria necessário que Neymar ficasse parado 10 dias, ou seja, já sabiam da incerteza do atleta no dia 31 de maio, no amistoso contra o Panamá.

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Seleção aposta na recuperação de Neymar

Em nota oficial, o técnico Carlo Ancelotti revelou que eles estão apostando na recuperação de Neymar para a Copa de 2026. "Nos últimos jogos, ele jogou com continuidade, pode melhorar a condição até o primeiro jogo da Copa. Fizemos a avaliação dele durante todo o ano, jogou com continuidade, melhorou a condição física. É um jogador importante na Copa, tem o mesmo papel e obrigação que os outros. Tem a possibilidade de jogar, ficar no banco, tem a mesma responsabilidade. É experiente", disse.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também destacou que o atleta terá seu estado de saúde monitorado pela equipe médica. "A CBF recebe constantemente laudos médicos e avaliações de todos os atletas convocados. As informações sobre os jogadores são de responsabilidade dos clubes até o dia da apresentação à Seleção Brasileira. Todos os atletas serão avaliados pela equipe médica da CBF assim que se apresentarem à Seleção Brasileira, a partir do dia 27", revelou a CBF.

Confira a lista completa dos jogadores convocados à Copa do Mundo 2026:

Goleiros:

  • Alisson (Liverpool)
  • Ederson (Fenerbahçe)
  • Weverton (Grêmio).

Defensores:

  • Alex Sandro (Flamengo)
  • Bremer (Juventus)
  • Danilo (Flamengo)
  • Douglas Santos (Zenit)
  • Marquinhos (PSG)
  • Gabriel Magalhães (Arsenal)
  • Ibañez (Al-Ahi)
  • Léo Pereira (Flamengo)
  • Wesley (Roma)

Meios de campo:

  • Casemiro (Manchester United)
  • Bruno Guimarães (Newcastle United)
  • Danilo Santos (Botafogo)
  • Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Fabinho (Al-Ittihad)

Atacantes:

  • Endrick (Lyon)
  • Igor Thiago (Brentford)
  • Vini Jr (Real Madrid)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Luiz Henrique (Zenit)
  • Neymar Jr. (Santos)
  • Matheus Cunha (Manchester United)
  • Gabriel Martinelli (Arsenal)
  • Rayan (Bournemouth)

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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