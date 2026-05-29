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Conheça quem são as esposas dos jogadores brasileiros que vão aparecer em especial da Copa do Mundo

Entre as mulheres dos atletas presentes no projeto, estão: Duda Fournier, Carol Cabrino e Tainá Castro Militão

Victoria Rodrigues
fonte

Duda Fournier e Carol Carbrino são algumas das esposas dos jogadores da Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/ Instagram @dudafournier @carolcabrino)

Com o intuito de apresentar a vida e os bastidores dos treinos dos jogadores que já passaram ou estão convocados para a Seleção Brasileira em 2026, será lançado em breve o documentário "Convocadas", uma produção especial da TV Globo com vistas ao clima de Copa do Mundo. Ao longo da exibição do projeto, as esposas dos jogadores participarão comentando sobre a rotina dos craques mais prestigiados do Brasil.

Logo, as participantes do projeto são: Tainá Castro Militão, esposa de Éder Militão; Ana Lídia Guimarães, casada com Bruno Guimarães; Carol Cabrino, mulher de Marquinhos; Natália Belloli, esposa de Raphinha; e Duda Fournier, casada com Lucas Paquetá. Das cinco mulheres, apenas Tainá Militão não terá o marido na Copa deste ano por ele ter sofrido uma ruptura do tendão proximal do bíceps femoral.

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Confira as esposas dos jogadores que estão no especial da Copa do Mundo:

  • Ana Lídia Guimarães

Ana Lídia Guimarães é nutricionista formada pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e mãe de dois filhos com o jogador da seleção brasileira Bruno Guimarães, com quem mantém um relacionamento desde 2020. No Instagram, ela coleciona cerca de 92,5 mil seguidores, onde costuma compartilhar conteúdos com frequência ligados à alimentação, viagens, seus diversos looks e, principalmente, detalhes da rotina familiar.

  • Carol Cabrino

Carol Cabrino possui quatro filhos com o jogador Marquinhos, que, inclusive, já participou como atleta titular em duas Copas do Mundo (2018 e 2022). A empresária soma aproximadamente 650 mil seguidores em suas mídias sociais e frequentemente publica conteúdos sobre carreira, vida pessoal e algumas declarações ao jogador, com quem vive um relacionamento desde 2016, antes de Marquinhos ser convocado para as copas.

  • Duda Fournier

Duda Fournier conheceu o jogador Lucas Paquetá quando trabalhava como nutricionista no Clube do Flamengo em 2028 e, desde então, teve dois filhos com o atleta. A influenciadora digital, que também reúne mais de 2,1 milhões de seguidores, compartilha conteúdos ligados à rotina fitness, ao dia a dia em passeios com a família, às viagens nacionais e aos versículos bíblicos que mostram a sua fé em Jesus Cristo.

  • Natália Belloli

Natália Belloli conheceu o jogador da Seleção Brasileira Raphinha quando ela tinha apenas 14 anos e ele, 16, na época do colégio. Mas, embora eles se conhecessem há muitos anos, os dois iniciaram o relacionamento apenas algum tempo depois e se casaram em 2022. Hoje, ela acumula cerca de 1,6 milhão de seguidores e costuma exibir a rotina familiar ao lado do próprio atleta e do filho do casal.

  • Tainá Castro Militão

Tainá Castro Militão está grávida do primeiro filho com o jogador Éder Militão, com quem está junto desde o final de 2023, sendo que os dois oficializaram o anúncio para a internet em 2024 e se casaram em uma cerimônia luxuosa em São Paulo, em 18 de julho de 2024. Atualmente, a influenciadora digital acumula cerca de 1,9 milhão de seguidores e publica conteúdos de moda, lifestyle saudável e maternidade nas mídias sociais.

Assista ao trailer do documentário "Convocadas":

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

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