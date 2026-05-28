Neymar pode ficar de fora por até 3 semanas e deve perder a estreia da seleção na Copa do Mundo Pelo regulamento da Copa, uma troca entre os 23 jogadores de linha convocados pode ocorrer por lesão comprovada por laudo até a véspera da estreia. Para o Brasil, a data-limite é 12 de junho Estadão Conteúdo 28.05.26 16h11 O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, revelou que Neymar foi diagnosticado com uma lesão de grau 2 na panturrilha direita. O tempo de recuperação é de duas a três semanas e o atacante está fora dos amistosos contra Panamá e Egito e deve perder a estreia do Brasil na Copa do Mundo, contra o Marrocos, em 13 de junho. A depender da recuperação, existe ainda a possibilidade de corte pelo técnico Carlo Ancelotti. "Exame de ressonância magnética identificou uma lesão muscular grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. O jogador continua em tratamento e nossa expectativa é que num prazo de duas a três semanas esteja liberado", disse o médico, em comunicado à imprensa na Granja Comary, centro de treinamentos da seleção em Teresópolis, no RJ. Neymar foi submetido a exames em uma clínica no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 27, data da apresentação da seleção brasileira na Granja Comary para iniciar a preparação para a Copa do Mundo. Inicialmente, o departamento médico do Santos tratava o caso como uma lesão leve, mas a comissão técnica da seleção aguardava a chegada do atleta para avaliar melhor a situação. O jogador sentiu a lesão um dia antes da convocação, na derrota por 3 a 0 para o Coritiba, na Neo Química, pelo Brasileirão. A delegação embarca no dia 1º de junho para os Estados Unidos, em voo fretado, com chegada a Nova York prevista para o início da manhã do dia 2. Na primeira semana de treinos no CT do New York Red Bulls, que será a casa do Brasil durante a Copa, já se esperava que Neymar pudesse trabalhar 100%. Pelo regulamento da Copa, uma troca entre os 23 jogadores de linha convocados pode ocorrer por lesão comprovada por laudo até a véspera da estreia. Para o Brasil, a data-limite é 12 de junho. Somente os goleiros podem ser substituídos em qualquer momento da competição em caso de lesão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo seleção brasileira Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 futebol Paraense Deiveson Figueiredo projeta luta contra Song Yadong no UFC Macau: 'Vou ser agressivo' Ex-campeão do mosca ainda sonha com disputa de cinturão nos galos 28.05.26 11h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36