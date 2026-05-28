Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus O Liberal 28.05.26 8h00 Papão deve jogar com força máxima (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu decide a final da Copa Norte com o Nacional-AM nesta quinta-feira (28), em Manaus. A partida ocorre às 21h, no estádio municipal Carlos Zamith. O vencedor, além do troféu, garante vaga na grande decisão da Copa Verde de 2026. WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu Se o Nacional tem a vantagem de jogar em casa, o Papão chega ao duelo com vantagem no placar. Na partida de ida, em Belém, o Bicola venceu o Naça por 1 a 0. Assim, o time bicolor precisa apenas de um empate para levantar a taça. Já a equipe amazonense terá que vencer por pelo menos dois gols de diferença para conquistar o título no tempo normal. Caso repita o resultado do primeiro duelo ou vença por um gol de diferença, a disputa irá para os pênaltis. Atual campeão da Copa Norte, que havia sido disputada pela última vez há 24 anos antes do retorno nesta temporada, o Paysandu chega confiante para a decisão. A equipe de Júnior Rocha se recuperou após tropeços no torneio - incluindo uma goleada histórica por 7 a 0 - e avançou bem até a final. Além disso, o time lidera a Série C, com cinco vitórias em oito jogos e apenas uma derrota. VEJA MAIS Pedro Henrique projeta decisão em Manaus e garante do Paysandu forte em busca do título Volante bicolor minimiza mudança de estádio para final da Copa Norte contra o Nacional-AM e reforça confiança do elenco na busca pelo título Embalado na Curuzu, Paysandu repete desempenho do início da Série C de 2021 Papão chega ao quinto jogo seguido sem derrota como mandante no Brasileiro e segue isolado na liderança da competição nacional Júnior Rocha poupou alguns titulares na última rodada da Série C, contra o Floresta-CE, em que o Bicola venceu por 2 a 1. Entre os preservados estavam o lateral-direito Edílson, os zagueiros Castro e Yeferson Quintana, além do lateral-esquerdo Bonifazi. Os atacantes Ítalo e Thalyson também começaram no banco de reservas. Marcinho e Caio Mello atuaram apenas em parte da partida. A decisão foi justamente para ter os jogadores descansados para o confronto contra o Nacional, já que o clube teria apenas dois dias de preparação entre os jogos. Assim, com Kleiton Pego disponível novamente, o Paysandu deve ir com força máxima para a decisão. Do outro lado, o Naça também chega confiante. Apesar da desvantagem no placar, o time amazonense acredita na reversão e promete pressionar o Papão em Manaus. A equipe poupou o atacante Vitinho, principal destaque e artilheiro do clube na competição, com quatro gols, no duelo contra o CAS-RR, pela Série D, justamente para ter o jogador em melhores condições para a final contra o Bicola. Com a melhor campanha da primeira fase, o Nacional busca o primeiro título da Copa Norte, enquanto o Paysandu tenta o bicampeonato. Ficha técnica Nacional x Paysandu Copa Norte – Final – Jogo de volta Data: 28/05 Local: Estádio Carlos Zamith – Manaus-AM Horário: 21h Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf-MS Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz-MS Assistente 2: Carlos Eduardo Ribeiro Santos-MT Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Castro, Quintana e Bonifazi; Pedro Henrique, Caio Mello e Marcinho; Thalyson, Kleiton Pego e Ítalo. Técnico: Júnior Rocha Nacional: Caio; Michel, Thiago Lopes, Rodrigo e Wendel; Erick Varão; Ryan e Milano; Vitinho, Renanzinho e Rafa Marcos. Técnico: Júlio César Nunes Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu copa norte COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui"' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 