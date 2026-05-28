Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha O Liberal 28.05.26 9h44 Jogador ficará em tratamento por duas ou três semanas (Foto/X: @neymarjr) Após exames realizados na última quarta-feira (27), o departamento médico da Seleção Brasileira constatou uma lesão grau 2 na panturrilha de Neymar. A informação foi dada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, na manhã desta quinta-feira (28). Com isso, o atacante pode perder a estreia da equipe na Copa do Mundo. "Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que, em duas ou três semanas, ele estará liberado. Conosco, ele está em tratamento intensivo, temos condições de avaliar dia a dia a evolução. A expectativa é essa", informou Lasmar. Já estava definido priorizar a recuperação completa da lesão de Neymar neste primeiro momento de preparação da equipe. No entanto, a informação inicial era de que o jogador tinha um edema na panturrilha, considerado leve pelo departamento médico do Santos. VEJA MAIS Neymar não treina com bola e aumenta preocupação na seleção brasileira para a Copa Foram realizados exames e avaliações físicas em todo o grupo e, no fim da tarde, o elenco foi a um dos campos do CT para o primeiro trabalho com bola Copa do Mundo 2026: saiba quem é o jogador 'mais caro' da seleção brasileira Os dados foram compilados a partir de informações públicas e estimativas da Forbes. Rodrigo Caetano revela como foi conversa com Neymar: 'Entendeu que seria mais um' Segundo o dirigente, o diálogo aconteceu depois de a comissão técnica avaliar a recuperação física e técnica do jogador, além da sequência de partidas disputadas recentemente Agora, o jogador será acompanhado diariamente pela equipe médica da Seleção, que irá avaliar a real condição do atacante. Neymar já está fora dos dois amistosos do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro será no próximo domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã. Já o segundo, será contra o Egito, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos. No grupo C, o Brasil estreia no mundial contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Depois, encara o Haiti e fecha a fase de grupos contra a Escócia. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes copa do mundo neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha 28.05.26 10h09 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 COPA DO MUNDO Copa do Mundo 2026: saiba quem é o jogador 'mais caro' da seleção brasileira Os dados foram compilados a partir de informações públicas e estimativas da Forbes. 28.05.26 8h34 É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES É DECISÃO! Com vantagem no placar, Paysandu decide título da Copa Norte contra o Nacional-AM Partida ocorre nesta quinta-feira (28), no estádio Carlos Zamith, em Manaus 28.05.26 8h00 futebol Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha 28.05.26 9h44 FUTEBOL Filipe Luís tem acordo para assumir o Monaco após a Copa do Mundo, diz jornal A negociação foi conduzida pelo brasileiro Thiago Scuro, diretor esportivo do Monaco 28.05.26 8h36 Futebol Pikachu cobra reação do Remo contra o São Paulo: 'A gente não merece estar nessa posição' Leão encara última partida antes da pausa para a Copa do Mundo tentando deixar o Z4 da Série A 27.05.26 20h13