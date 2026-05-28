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Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa

Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha

O Liberal
fonte

Jogador ficará em tratamento por duas ou três semanas (Foto/X: @neymarjr)

Após exames realizados na última quarta-feira (27), o departamento médico da Seleção Brasileira constatou uma lesão grau 2 na panturrilha de Neymar. A informação foi dada pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, na manhã desta quinta-feira (28). Com isso, o atacante pode perder a estreia da equipe na Copa do Mundo.

"Neymar se apresentou ontem (quarta). Fez os exames médicos complementares e terminamos com uma ressonância magnética, que confirmou lesão grau 2 na panturrilha, não apenas um edema. Ele segue em tratamento. A nossa expectativa é que, em duas ou três semanas, ele estará liberado. Conosco, ele está em tratamento intensivo, temos condições de avaliar dia a dia a evolução. A expectativa é essa", informou Lasmar.

Já estava definido priorizar a recuperação completa da lesão de Neymar neste primeiro momento de preparação da equipe. No entanto, a informação inicial era de que o jogador tinha um edema na panturrilha, considerado leve pelo departamento médico do Santos.

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Agora, o jogador será acompanhado diariamente pela equipe médica da Seleção, que irá avaliar a real condição do atacante.

Neymar já está fora dos dois amistosos do Brasil antes da estreia na Copa do Mundo. O primeiro será no próximo domingo (31), contra o Panamá, no Maracanã. Já o segundo, será contra o Egito, no dia 6 de junho, já nos Estados Unidos. 

No grupo C, o Brasil estreia no mundial contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Depois, encara o Haiti e fecha a fase de grupos contra a Escócia.

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