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Neymar não treina com bola e aumenta preocupação na seleção brasileira para a Copa

Foram realizados exames e avaliações físicas em todo o grupo e, no fim da tarde, o elenco foi a um dos campos do CT para o primeiro trabalho com bola

Estadão Conteúdo

O que era cautela agora virou preocupação. O edema na panturrilha direita de Neymar deve deixar o atleta fora dos primeiros treinos com bola da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo e, talvez, até dos amistosos pré-Copa contra o Panamá, neste domingo, 31, no Maracanã, e diante do Egito, em 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Neymar se apresentou nesta quarta-feira, 27, ao lado de outros 22 jogadores no centro de treinamento da CBF, em Teresópolis, na região serrana do Rio. Foram realizados exames e avaliações físicas em todo o grupo e, no fim da tarde, o elenco foi a um dos campos do CT para o primeiro trabalho com bola. Neymar não participou da atividade, assim como Danilo, do Flamengo, poupado por ter atuado por seu clube na terça-feira.

A situação física de Neymar, por enquanto, é uma incógnita. A CBF optou por não divulgar os dados dos exames nesta quarta-feira. Inicialmente, o departamento médico do Santos tratava o caso como uma lesão leve, mas a comissão técnica da seleção aguardava a chegada do atleta para avaliar melhor a situação.

Carlo Ancelotti gostaria de ter Neymar pronto para a estreia na Copa, no dia 13 de junho, contra Marrocos, em Nova Jersey. Os próximos dias devem dar um sinal mais claro de como será a recuperação.

A delegação embarca no dia 1º de junho para os Estados Unidos, em voo fretado, com chegada a Nova York prevista para o início da manhã do dia 2. Na primeira semana de treinos no CT do New York Red Bulls, que será a casa do Brasil durante a Copa, já se esperava que Neymar pudesse trabalhar 100%.

Pelo regulamento da Copa, uma troca entre os 23 jogadores de linha convocados pode ocorrer por lesão comprovada por laudo até a véspera da estreia. Para o Brasil, a data-limite é 12 de junho. Somente os goleiros podem ser substituídos em qualquer momento da competição em caso de lesão.

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