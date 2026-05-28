Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo Brasil encara o Panamá no próximo domingo (31), em jogo amistoso, e não contará com o camisa 10, diagnosticado com uma lesão grau 2 na panturrilha O Liberal 28.05.26 10h09 Neymar e Danilo fizeram apenas treino físico no primeiro de preparação (Reprodução/CBF TV) A Seleção Brasileira iniciou a preparação para a Copa do Mundo 2026 na última quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro. A equipe fará um amistoso preparatório no próximo domingo (31) contra o Panamá, antes de viajar para os EUA. A principal estrela do grupo, Neymar, desfalca o time por conta de uma lesão grau 2 na panturrilha. Logo após a apresentação oficial dos convocados, todos os jogadores passaram por avaliações físicas e médicas. Após os exames, o departamento médico do Brasil identificou que a lesão do atacante era mais séria do que apenas um edema, como havia sido divulgado inicialmente pelo Santos. Nesta quinta-feira (28), o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que a expectativa de recuperação da lesão é de duas a três semanas, ou seja, além de perder os amistosos, Neymar ainda pode ficar de fora da estreia do time na Copa do Mundo. VEJA MAIS Médico da CBF confirma lesão grau 2 em Neymar; jogador pode perder a estreia do Brasil na Copa Após exames, foi constatado que o problema não era apenas um edema na panturrilha Neymar não treina com bola e aumenta preocupação na seleção brasileira para a Copa Foram realizados exames e avaliações físicas em todo o grupo e, no fim da tarde, o elenco foi a um dos campos do CT para o primeiro trabalho com bola Com Neymar, jogadores da Seleção Brasileira se apresentam e iniciam preparação para a Copa do Mundo Convocados por Ancelotti começaram a chegar na Granja Comary nesta quarta-feira (27) O jogador não participou do treino em campo com os demais atletas. Conforme a programação divulgada pela CBF, nesta quinta-feira (28), os atletas passarão por nova avaliação física antes do treinamento tático e técnico com a bola. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Além do atacante, Danilo também não treinou com bola, pois jogou na terça-feira (26) pelo Flamengo e foi poupado. O lateral deve participar do treinamento completo nesta quinta. A Seleção está quase completa. Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, farão a apresentação na próxima semana, já nos Estados Unidos. Os jogadores disputarão a final da Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste. Agenda O Brasil joga no próximo domingo (31), no Maracanã, contra o Panamá. Depois disso, viaja para os Estados Unidos e enfrenta o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland. Este será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos. No Grupo C, a Seleção também enfrenta o Haiti no dia 19 de junho e fecha a fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes neymar copa do mundo seleção brasileira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 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