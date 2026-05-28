Com Neymar lesionado, Seleção Brasileira faz primeiro treino de preparação para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para a Copa do Mundo 2026 na última quarta-feira (27), na Granja Comary, em Teresópolis, Rio de Janeiro. A equipe fará um amistoso preparatório no próximo domingo (31) contra o Panamá, antes de viajar para os EUA. A principal estrela do grupo, Neymar, desfalca o time por conta de uma lesão grau 2 na panturrilha.

Logo após a apresentação oficial dos convocados, todos os jogadores passaram por avaliações físicas e médicas. Após os exames, o departamento médico do Brasil identificou que a lesão do atacante era mais séria do que apenas um edema, como havia sido divulgado inicialmente pelo Santos.

Nesta quinta-feira (28), o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, informou que a expectativa de recuperação da lesão é de duas a três semanas, ou seja, além de perder os amistosos, Neymar ainda pode ficar de fora da estreia do time na Copa do Mundo.

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O jogador não participou do treino em campo com os demais atletas. Conforme a programação divulgada pela CBF, nesta quinta-feira (28), os atletas passarão por nova avaliação física antes do treinamento tático e técnico com a bola.

Além do atacante, Danilo também não treinou com bola, pois jogou na terça-feira (26) pelo Flamengo e foi poupado. O lateral deve participar do treinamento completo nesta quinta.

A Seleção está quase completa. Apenas Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães, ambos do Arsenal, e Marquinhos, do PSG, farão a apresentação na próxima semana, já nos Estados Unidos. Os jogadores disputarão a final da Champions League no próximo sábado (30), em Budapeste.

Agenda

O Brasil joga no próximo domingo (31), no Maracanã, contra o Panamá. Depois disso, viaja para os Estados Unidos e enfrenta o Egito no dia 6 de junho, em Cleveland. Este será o último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, marcada para o dia 13 de junho, contra o Marrocos.

No Grupo C, a Seleção também enfrenta o Haiti no dia 19 de junho e fecha a fase de grupos contra a Escócia no dia 24 de junho.