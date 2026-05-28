Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo Caio Maia 28.05.26 17h33 Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa (Roberta De Paula) Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, os colecionadores de figurinhas já vivem a corrida para completar o álbum oficial do torneio. Em Belém, um novo ponto de troca passa a funcionar a partir deste domingo (31): o Mercado de São Brás, que receberá encontros semanais de colecionadores no Pavilhão Sul, das 10h às 14h, com entrada gratuita. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo, disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá. A edição deste ano do álbum conta com 980 figurinhas, sendo 68 especiais, reunindo as 48 seleções participantes do Mundial. Cada pacote custa R$ 7 e vem com sete cromos. Para completar o álbum apenas comprando pacotes, o colecionador pode gastar mais de R$ 1 mil. Por isso, as tradicionais trocas de figurinhas voltam a ganhar força em praças, shoppings e livrarias da capital paraense. Além do novo ponto no Mercado de São Brás, Belém e Região Metropolitana possuem outros espaços já conhecidos pelos colecionadores. Confira alguns locais de troca de figurinhas na Grande Belém: Mercado de São Brás Local: Pavilhão Sul Data: todos os domingos da Copa Horário: 10h às 14h Praça Brasil Data: todos os domingos Clube de Figurinha – Shopping Pátio Belém Local: 2º piso, ao lado do restaurante Tio Armênio Data: todos os dias Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h Livraria Leitura – Shopping Pátio Belém Local: 3º piso Data: todos os dias Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h Livraria Leitura – Shopping Boulevard Local: 2º piso Data: todos os dias Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h Livraria Leitura – Shopping Grão-Pará Local: térreo Data: todos os dias Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h Clube de Figurinhas – Shopping Metrópole Ananindeua Local: piso L2, próximo à Praça de Eventos Central Data: todos os dias Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia copa do mundo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Copa do Mundo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais Iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo 28.05.26 17h33 Futebol Remo planeja trazer até 5 reforços na janela de transferências de julho; veja especulados Na primeira janela de transferências da temporada, o clube foi o time da Série A que mais contratou jogadores 28.05.26 17h01 Carlos Ferreira Decisão, Papão em alta rotação 28.05.26 14h17 futebol Anápolis conquista a Copa Centro-Oeste e aguarda Paysandu ou Nacional na final da Copa Verde Galo da Comarca entrou para a história como o primeiro campeão do torneio 28.05.26 13h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Título do Paysandu na Copa Norte abre vaga ao Pará na Copa do Brasil 2027 Definição da vaga fica entre Cametá e Castanhal. Critério técnico deve ser definido pela CBF. 28.05.26 23h20 Futebol Marcinho celebra título do Paysandu e golaço por cobertura: 'Não vamos parar por aqui”' Meia marcou o sexto gol na temporada e celebrou nova conquista pelo clube; Papão agora foca na Série B e na final da Copa Verde contra o Anápolis 28.05.26 23h55 Futebol É o Lobo! Paysandu vence o Nacional e conquista o bi da Copa Norte Vitória por 4 a 2 coloca a equipe na 3ª fase da Copa do Brasil 2027 e possibilita a disputa do hexa da Copa Verde. 28.05.26 22h58 Futebol Com Paysandu e São Raimundo-AM, veja a lista dos campeões da Copa Norte Equipe amazonense é a maior campeã do torneio. Bicolores diminuíram a distância no ranking 28.05.26 23h08