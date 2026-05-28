Mercado de São Brás terá ponto de troca de figurinhas da Copa; conheça outros locais

Com a proximidade da Copa do Mundo de 2026, os colecionadores de figurinhas já vivem a corrida para completar o álbum oficial do torneio. Em Belém, um novo ponto de troca passa a funcionar a partir deste domingo (31): o Mercado de São Brás, que receberá encontros semanais de colecionadores no Pavilhão Sul, das 10h às 14h, com entrada gratuita.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Belém e deve ocorrer durante todos os domingos da Copa do Mundo, disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

A edição deste ano do álbum conta com 980 figurinhas, sendo 68 especiais, reunindo as 48 seleções participantes do Mundial. Cada pacote custa R$ 7 e vem com sete cromos. Para completar o álbum apenas comprando pacotes, o colecionador pode gastar mais de R$ 1 mil.

Por isso, as tradicionais trocas de figurinhas voltam a ganhar força em praças, shoppings e livrarias da capital paraense. Além do novo ponto no Mercado de São Brás, Belém e Região Metropolitana possuem outros espaços já conhecidos pelos colecionadores.

Confira alguns locais de troca de figurinhas na Grande Belém:

Mercado de São Brás

Local: Pavilhão Sul

Data: todos os domingos da Copa

Horário: 10h às 14h

Praça Brasil

Data: todos os domingos

Clube de Figurinha – Shopping Pátio Belém

Local: 2º piso, ao lado do restaurante Tio Armênio

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 21h

Livraria Leitura – Shopping Pátio Belém

Local: 3º piso

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Livraria Leitura – Shopping Boulevard

Local: 2º piso

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Livraria Leitura – Shopping Grão-Pará

Local: térreo

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Clube de Figurinhas – Shopping Metrópole Ananindeua

Local: piso L2, próximo à Praça de Eventos Central

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h