Veja fotos de antes e depois dos 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira
A aparência de muitos atletas, como Neymar, Vini Jr. e Léo Pereira, mudou muito após a fama. Confira!
Victoria Rodrigues
Lucas Paquetá, Vini Jr. e Neymar estão entre os convocados para a Copa 2026. (Foto: Thiago Ribeiro/ AGIF/ Estadão Conteúdo)
Após serem anunciados os 26 nomes de jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo em 2026, os amantes e profissionais do futebol estão com as expectativas lá em cima para o início da competição mundial da Fifa. Para tentar conquistar a sexta estrela da nação verde-amarela, os atletas disputarão entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com seleções de outros países que também estão na busca pelo título.
Na mídia, jogadores como Neymar Jr., Vini Jr., Léo Pereira e Endrick, por exemplo, sempre estão presentes nos holofotes, seja quando o assunto é relacionado ao futebol ou até mesmo voltado a algumas polêmicas de famosos. Isso porque, hoje, a maioria dos atletas do Brasil é considerada charmosa, milionária e com muito prestígio na sociedade, mas você já teve a curiosidade de pesquisar como eles eram antes da fama?