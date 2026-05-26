Veja fotos de antes e depois dos 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira

Após serem anunciados os 26 nomes de jogadores que representarão a seleção brasileira na Copa do Mundo em 2026, os amantes e profissionais do futebol estão com as expectativas lá em cima para o início da competição mundial da Fifa. Para tentar conquistar a sexta estrela da nação verde-amarela, os atletas disputarão entre os dias 11 de junho e 19 de julho, com seleções de outros países que também estão na busca pelo título.

Na mídia, jogadores como Neymar Jr., Vini Jr., Léo Pereira e Endrick, por exemplo, sempre estão presentes nos holofotes, seja quando o assunto é relacionado ao futebol ou até mesmo voltado a algumas polêmicas de famosos. Isso porque, hoje, a maioria dos atletas do Brasil é considerada charmosa, milionária e com muito prestígio na sociedade, mas você já teve a curiosidade de pesquisar como eles eram antes da fama?

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Confira como os jogadores da seleção eram antes da fama:

Copa do Mundo 2026: confira o antes e depois dos 26 jogadores convocados para a Seleção Brasileira Weverton (Fotos: Léo Pinheiro, CC BY-SA 3.0 | Instagram @weverton010) Wesley França (Fotos: William Lampert/CA/Tubarão | Instagram @wesleyfranca03_) Vini Jr. (Fotos: Agencia de Noticias ANDES, CC BY-SA 2.0 | Instagram @vinijr) Rayan (Fotos: Matheus Lima/Vasco | Instagram @rayann) Raphinha (Fotos: Keiti Henrique/Arquivo Pessoal | Instagram @raphinha) Neymar (Fotos: Bahia Notícias, CC BY 2.0 | Instagram @neymarjr) Matheus Cunha (Fotos: Ugogames, CC BY-SA 4.0 | Instagram @cunha) Marquinhos (Fotos: Divulgação / Corinthians | Instagram @marquinhosm5) Luiz Henrique (Fotos: Instagram @luizhenrique_07) Lucas Paquetá (Fotos: Nadine Oliverr , CC0 | Instagram @lucaspaqueta) Léo Pereira (Fotos: Divulgação | Instagram @leopereira4) Igor Thiago (Fotos: Instagram @ggaleixo / Cruzeiro | Instagram @thiago01) Ibañez (Fotos: Ago76, CC BY-SA 4.0 | Instagram @ibanez41oficial) Gabriel Martinelli (Fotos: Miguel Schincariol / Ituano FC | Instagram @gabriel.martinelli) Gabriel Magalhães (Fotos: ESTAC Troyes - Recrue⎥Gabriel, CC BY 3.0 | Instagram @_gabrielmagalhaes) Fabinho (Fotos: Вячеслав Евдокимов - fc-zenit.ru, CC BY-SA 3.0 | Instagram @fabinho) Endrick (Fotos: Renan Cardoso / Mundo do Esporte TV RC, CC BY-SA 4.0 | Instagram @endrick) Ederson (Fotos: Brad Tutterow, CC BY 2.0 | Instagram @ederson93) Douglas Santos (Fotos: Agência Brasil Fotografias, CC BY 2.0 | Instagram @douglassantos06) Danilo (Fotos: Divulgação | Instagram @daniluiz2) Danilo Santos (Fotos: Divulgação | Instagram @danilo.8) Casemiro (Fotos: Football.ua, CC BY-SA 3.0 | Instagram @casemiro) Bruno Guimarães (Fotos: Audax-SP / Divulgação | Instagram @brunoguimaraes) Bremer (Fotos: Divulgação | Instagram @bremer) Alisson Becker (Fotos: César Muñoz/ANDES, CC BY-SA 2.0 | Instagram @alissonbecker) Alex Sandro (Fotos: Clément Bucco-Lechat, CC BY-SA 3.0 | Instagram @alxsndro12)

A cobertura O Liberal na Copa envolve todos os veículos do Grupo Liberal, com dezenas de profissionais comprometidos em divulgar as notícias do evento. O projeto tem patrocínio da Agropalma.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)