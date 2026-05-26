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Vini Jr. admite deixar camisa 10 da seleção na Copa para Neymar: 'Isso é óbvio'

Com a contusão de Rodrygo, Vini herdou a camisa 10 nos dois últimos jogos preparatórios comandados por Ancelotti

Estadão Conteúdo

Consagrada por Pelé, a camisa 10 da seleção brasileira voltou a ganhar importância nesta reta final de preparação da seleção brasileira com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O atacante Vini Jr, do Real Madrid, participou de um quadro com o influencer Casimiro, na CazéTV, e o assunto em questão girou em torno da numeração das camisas no Mundial.

Um dos pilares da lista de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid revelou que vai deixar a tradicional camisa 10 para ser usada por Neymar. "A minha (número da camisa da seleção brasileira), eu não sei. Mas a 10 é do Neymar. Isso é óbvio", afirmou de forma bastante descontraída, o atacante que foi revelado pelo Flamengo.

Com a contusão de Rodrygo, ele herdou a camisa 10 nos dois últimos jogos preparatórios comandados por Ancelotti nos confrontos diante da França e da Croácia. Antes da ausência de seu companheiro de ataque do Real Madrid, Vini vinha usando o número 7.

A CazéTV divulgou nesta segunda-feira um pequeno trecho da entrevista com o craque que vai ao ar amanhã. Na entrevista, Vini Jr afirmou ainda que planeja retornar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo, seu clube do coração.

Convocado pela primeira vez pelo treinador italiano justamente na lista definitiva que definiu os 26 nomes para a Copa do Mundo, Neymar sendo submetido a um tratamento no Santos para se recuperar de um edema na panturrilha.

A seleção brasileira embarca para os Estados Unidos na segunda-feira, dia 1º de junho já em fase final de preparação. A estreia no torneio de seleções acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos. O segundo compromisso vai ser no dia 19, contra o Haiti e a última partida da fase de classificação do Grupo C será contra a Escócia, no dia 24.

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