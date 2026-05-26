Vini Jr. admite deixar camisa 10 da seleção na Copa para Neymar: 'Isso é óbvio' Com a contusão de Rodrygo, Vini herdou a camisa 10 nos dois últimos jogos preparatórios comandados por Ancelotti Estadão Conteúdo 26.05.26 11h17 Consagrada por Pelé, a camisa 10 da seleção brasileira voltou a ganhar importância nesta reta final de preparação da seleção brasileira com a convocação de Neymar para a Copa do Mundo. O atacante Vini Jr, do Real Madrid, participou de um quadro com o influencer Casimiro, na CazéTV, e o assunto em questão girou em torno da numeração das camisas no Mundial. Um dos pilares da lista de Carlo Ancelotti, o atacante do Real Madrid revelou que vai deixar a tradicional camisa 10 para ser usada por Neymar. "A minha (número da camisa da seleção brasileira), eu não sei. Mas a 10 é do Neymar. Isso é óbvio", afirmou de forma bastante descontraída, o atacante que foi revelado pelo Flamengo. Com a contusão de Rodrygo, ele herdou a camisa 10 nos dois últimos jogos preparatórios comandados por Ancelotti nos confrontos diante da França e da Croácia. Antes da ausência de seu companheiro de ataque do Real Madrid, Vini vinha usando o número 7. A CazéTV divulgou nesta segunda-feira um pequeno trecho da entrevista com o craque que vai ao ar amanhã. Na entrevista, Vini Jr afirmou ainda que planeja retornar ao futebol brasileiro para defender o Flamengo, seu clube do coração. Convocado pela primeira vez pelo treinador italiano justamente na lista definitiva que definiu os 26 nomes para a Copa do Mundo, Neymar sendo submetido a um tratamento no Santos para se recuperar de um edema na panturrilha. A seleção brasileira embarca para os Estados Unidos na segunda-feira, dia 1º de junho já em fase final de preparação. A estreia no torneio de seleções acontece no dia 13 de junho, contra o Marrocos. O segundo compromisso vai ser no dia 19, contra o Haiti e a última partida da fase de classificação do Grupo C será contra a Escócia, no dia 24. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa do Mundo Vini Jr camisa 10 Neymar COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Com lote promocional, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o São Paulo Partida ocorre neste domingo (31), válida pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 26.05.26 14h30 MMA Sport Club Shooto Brasil 137 terá cinturão dos moscas como atração principal 26.05.26 14h25 Carlos Ferreira Papão vence em jogo típico da Série C 26.05.26 14h22 futebol Impedimento semiautomático deve estrear no segundo turno do Brasileirão; entenda CBF irá fazer testes nas próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro; Mangueirão já possui a tecnologia 26.05.26 13h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo enfrenta o Santos nas oitavas de final da Copa do Brasil Equipes se reencontram na competição após 16 anos 26.05.26 11h21 futebol CBF altera local e horário da final da Copa Norte entre Paysandu e Nacional-AM Com vantagem do Papão, a partida de volta ocorre na próxima quinta-feira (28), em Manaus 26.05.26 10h42 FUTEBOL Sorteio das oitavas da Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, horário e regras As oitavas de final são disputadas em jogos de ida e volta, mesmo formato da quinta fase 26.05.26 8h32 futebol Após vitória do Paysandu, Júnior Rocha valoriza elenco e 'atmosfera' da torcida na Curuzu O treinador bicolor avaliou a atuação do time, disse que sempre espera mais dos jogadores e projetou a final da Copa Norte contra o Nacional-AM 26.05.26 10h04