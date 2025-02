Em Miami, Gusttavo Lima recebe premiação global da Sony Music e anuncia nova parceria

Mais um momento histórico na trajetória de Gusttavo Lima. O cantor brasileiro, que recentemente assinou contrato com a 5020 Records (selo da Sony Music Internacional), esteve na tarde dessa terça-feira (18), na sede da gravadora em Miami, nos Estados Unidos, para formalizar o anúncio e revelar os próximos passos de sua carreira.

Acompanhado por sua esposa, Andressa Suita, ele recebeu uma premiação global por mais de 17 bilhões de stremings.

VEJA MAIS

Na ocasião, Gusttavo Lima também anunciou uma parceria para novos negócios junto a Dody Sirena, empresário que gerenciou a carreira de Roberto Carlos por três décadas e recentemente anunciou seu retorno ao mercado do entretenimento.

O evento exclusivo reuniu grandes nomes da indústria musical. Entre os presentes, destacaram-se executivos de peso, incluindo Afo Verde, presidente da Sony Music Latina. “Acredito que tudo tem a hora certa para acontecer. Apesar de já ter me apresentado em mais de 70 países, sempre tive o sonho de expandir e consolidar minha carreira internacionalmente e gravar um DVD em espanhol. Agora, vimos a possibilidade de focar nessa nova fase com a Sony e pretendo fechar essa parceria com o Dody, para somar nos meus novos negócios. Que seja um ciclo de muito sucesso a todos nós”.