Novo DVD de Joelma traz público internacional, Gusttavo Lima, Rossy War e o participação de Rolon Ho

A cantora Joelma continua a levar o ritmo e a cultura do Pará para os palcos do Brasil e do mundo! No próximo sábado (11/01), a artista paraense grava seu novo DVD ‘Calypso Tour Brasil’ em um show realizado na Praça do Papa, em Vitória (ES), às 15h, que reunirá públicos de diferentes partes do mundo. De acordo com informações da plataforma de emissão de ingressos Le Billet, turistas internacionais de países como Líbano, Estados Unidos, Portugal, Peru e Paraguai já confirmaram presença, junto a fãs vindos de todas as regiões do Brasil.

Uma das grandes novidades deste projeto é a participação de Rolon Ho, coreógrafo e ex- Banda Calypso. Após 20 anos, ele se apresentará com o balé de Joelma. O anúncio foi feito por Rolon através de seu Instagram, onde expressou sua animação ao embarcar para Vitória: "Vai acontecer de novo!”, escreveu ele nos Stories.

Além disso, o palco de Joelma receberá participações especiais. O embaixador do sertanejo, Gusttavo Lima, e a cantora peruana Rossy War são algumas das atrações confirmadas. Rossy, que esteve em Belém no final de 2024 durante o Festival PSICA, já havia revelado sua parceria com Joelma em entrevista ao Grupo Liberal. “Fico super emocionada e feliz porque ela é uma grande mulher representante da Amazônia, do Brasil. Eu também vou representar a Amazônia do meu país e acredito que isso seja muito importante para toda a humanidade", afirmou Rossy.

O capixaba Alemão do Forró também participará do evento, apresentando um show exclusivo antes da gravação do DVD.

Joelma já deu alguns spoilers sobre o setlist, que inclui sucessos como "Rosa Branca", "Amor Não Te Esqueci", "Nossa História Acabou", "As Horas Teimam", "Nunca Pensé Llorar", "Meus Medos", "Lágrimas de Amor", "Vamos Ficar de Bem" e "Pra Não Morrer de Amor".

Com uma carreira de mais de 30 anos, Joelma é uma das artistas mais premiadas do Brasil e a única brasileira a alcançar um disco de diamante quíntuplo. Com mais de 22 milhões de álbuns vendidos, ela reafirma sua posição como uma das maiores representantes da música brasileira, levando o nome do Pará e da Amazônia para o cenário global.