Já sabia da gravidez da filha? Joelma falou em show que 'um sonho estava a caminho'

A Joelma fez uma declaração após a gravidez da filha Yasmin Mendes ser noticiada na tarde desta quarta-feira (25). "Sim, eu vou ser vovó e estou muito feliz", declarou a paraense. No dia 06 de setembro, durante um show de São Luís, no Maranhão, comentou sobre realizar um sonho que já estava a caminho. Na época, a plateia gritou que ela seria vovó e a cantora respondeu: "Será?".

"Eu tive uma notícia maravilhosa, um dos sonhos da minha vida que vai acontecer já tá a caminho, eu soube hoje que tá a caminho, mas eu ainda não posso contar para vocês, mas logo logo vocês vão saber", disse Joelma durante o show, em seguida comentou "eu vou, eu vou", esperando a resposta do público, que respondeu "Vovó". "Sei não, eu não falei nada, mas é uma notícia maravilhosa, eu tô muito feliz, muito, muito, muito. Na verdade, eu tô assim, ultra mega (feliz). Obrigada, Senhor", finalizou.

Yasmin Mendes, fruto do relacionamento com o guitarrista Ximbinha, está grávida do namorado, Neto Alcântara, baterista da banda da artista paraense. Será o primeiro neto da Joelma. Na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, o casal postou uma foto juntos, em que Neto aparece discretamente tocando a barriga da namorada.