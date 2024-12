Joelma será avó! Yasmin Mendes, filha da cantora, está grávida do primeiro filho

A filha da cantora Joelma, Yasmin Mendes, fruto do relacionamento com o guitarrista Ximbinha, está grávida do namorado, Neto Alcântara, baterista da banda da artista paraense.

Yasmin, de 20 anos, está no terceiro mês de gestação. Na noite desta terça-feira (24), véspera de Natal, o casal postou uma foto juntos, em que Neto aparece discretamente tocando a barriga da namorada.

Foto publicada nos Stories de Yasmin (Instagram @yasmin_mendesf)

"Sim, eu vou ser vovó e estou muito feliz", declarou Joelma. Yasmin e Neto oficializaram o relacionamento no último dia 30 de novembro, durante a gravação do programa "Altas Horas", na Globo. O namoro ganhou a aprovação de Joelma, que estava presente no momento.