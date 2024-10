Brega e hits de Joelma: saiba detalhes do casamento da jornalista paraense Márcia Dantas

Márcia Dantas está afastada desde a última segunda-feira (21) da apresentação do “Tá Na Hora”, do SBT. A jornalista ficará fora pelos próximos 15 dias devido ao seu casamento, que ocorrerá neste sábado (26) em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo.

A paraense irá se casar com o jornalista Rafael Bianco, com quem tem um relacionamento há cinco anos. A cerimônia será celebrada pelo também comunicador Felipe Malta, e a playlist da festa contará com brega marcante e hits da cantora Joelma.

O casal passará a lua de mel em Morro de São Paulo, distrito de Cairu, na Bahia, onde ficarão por uma semana. Natural de Belém, Márcia foi âncora do SBT Brasil, principal telejornal da emissora, e apresenta o programa jornalístico “Tá Na Hora” ao lado de Marcão do Povo.