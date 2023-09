Apresentadora paraense chora e não consegue continuar jornal após reportagem

A jornalista Márcia Dantas, que é paraense, não conseguiu conter a emoção após a exibição de uma reportagem sobre crianças abandonadas em Angola, na África, e chorou ao vivo durante o SBT Brasil, nesta segunda-feira (4). Emocionada, Márcia não conseguiu continuar a apresentação do telejornal e recebeu o apoio do colega de bancada, José Luiz Filho, que seguiu com a chamada da próxima reportagem.

Com quase sete minutos de duração, a reportagem que levou a âncora às lágrimas foi produzida por Sérgio Utsch, de Luanda, na Angola. No país africano, o repórter contou histórias de crianças abandonadas pelos pais em nome da fé.

No final da matéria, quando a imagem retornou para o estúdio, foi possível ver a Márcia Dantas enxugando um dos olhos e respirando fundo. Ela tentou continuar a apresentação, mas não conseguiu: “Perdão, Zé, me emocionei muito com a reportagem…”, declarou.

Em suas redes sociais, a jornalista paraense comentou sobre o ocorrido:“Ainda bem que estava no fim [do telejornal]. Me julguem por não ter conseguido segurar a emoção, mas foi muito forte, pesado”, disse. “Para mim o jornalismo só tem sentido quando ele toca as pessoas, e a reportagem me tocou desse jeito. Eu não tinha como fingir e simplesmente continuar”, continuou.