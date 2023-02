Repórter da Globo chora ao vivo ao noticiar venda de um litro de água por R$ 93 após chuvas; vídeo

O repórter da Globo Walace Lara não conteve as lágrimas durante entrada ao vivo no "Bom Dia SP", nesta terça-feira (21), ao relatar que comerciantes estavam vendendo um litro de água por R$ 93 na região de São Sebastião, litoral de São Paulo, onde a situação é grave e muitas pessoas ainda estão tentando tirar a lama de dentro de suas casas após fortes chuvas.

"Cobrar R$ 93 em um litro de água na situação que nós estamos aqui é inacreditável", lamentou o jornalista Walace Lara.

As tempestades no litoral de São Paulo desde o último sábado (18) já deixaram um total de 46 mortos, sendo 45 em São Sebastião e um em Ubatuba, além de um rastro de destruição que afeta a vida de milhares de pessoas na região.

O número de desabrigados ou desalojados já ultrapassa os 2.400, e há ainda 40 pessoas desaparecidas, com a possibilidade de esse número aumentar à medida que equipes de resgate avançam nas buscas. Ainda há muita dor e incerteza na região. As cidades afetadas também carecem de estrutura para lidar com a tragédia e recuperar o que foi perdido.