Sobe para 46 o número de mortes confirmadas após as fortes chuvas no litoral norte de SP

As fortes chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo no último final de semana provocaram a morte de pelo menos 46 pessoas, segundo o último balanço, divulgado na manhã desta terça-feira (21). Somente em São Sebastião, município mais castigado pelos temporais, foram registrados 45 óbitos. Segundo o prefeito Felipe Augusto, a cidade registrou ainda 10 feridos, 27 vítimas resgatadas com vida e encaminhadas para hospitais da região. Há ainda mais de 1.300 desalojados em abrigos na cidade. A outra morte ocorreu no município de Ubatuba.

Em todas as áreas afetadas do litoral norte paulista, 40 pessoas seguem desaparecidas e 2.496 estão desabrigadas ou desalojadas. De acordo com o Governo de São Paulo, 13 adultos e 5 crianças foram resgatadas e encaminhadas ao Hospital Regional do Litoral Norte. Vinte e cinco pessoas foram atendidas no Hospital Regional do Litoral Norte, incluindo cinco crianças. Destes, sete pacientes estão em estado grave e 14 estáveis. Uma grávida e uma

Segundo as autoridades, até a tarde desta terça-feira (21), sete vítimas da tragédia causada pelas chuvas no litoral norte já foram identificadas. Entre elas, estão três crianças.

O Comando de Aviação da Polícia Militar de São Paulo e o Exército trabalham nas buscas. Ao todo, foram disponibilizados 14 helicópteros para auxiliar nas operações, que começaram ainda na madrugada de domingo (19).