Lula, ministros e autoridades de São Paulo definem medidas para reconstrução de São Sebastião

O presidente Lula, ministros e autoridades do Governo de São Paulo e do do município de São Sebastião, se reuniram na manhã desta segunda-feira (20) para definir uma série de ações para agilizar a reconstrução do município, localizado no litoral norte paulista, atingido pelo temporal no último domingo (19).

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse que durante a reunião foram definidas ações e estratégias para rápida reconstrução de unidades habitacionais junto ao Ministério de Integração Nacional e Ministério das Cidades. Ainda de acordo com o gestor municipal, também foi estabelecida ajuda humanitária que será centralizada no fundo social de solidariedade do Estado de São Paulo e do município.

O governador do São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que foi decretado situação de calamidade pública no município para que fossem liberados os recursos de cerca de R$ 7 milhões para os municipios afetados. De acordo com o governador, mais de 600 pessoas estão envolvidas na operação entre militares do Exército, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar.

Lula, que estava acompanhado de ministros, sobrevoou a região antes de se reunir com o governador Tarcísio e autoridades locais. Durante seu discurso, o presidente disse que as rodovias atingidas são importantes para a região e o país e que é importante que não sejam mais construídas casas em lugares que possam ser vítimas de outras chuvas e possíveis desabamentos. "De vez em quando a natureza nos prega uma surpresa, mas também muitas vezes a gente desafia a natureza [...]. Por isso queria que você (se dirigindo ao prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto) pensasse num lugar seguro para que a gente pudesse começar a reconstruir as moradias do povo de São Sebastião", disse Lula.

Ainda segundo o presidente, o ocorrido em São Sebastião é um exemplo de que é preciso união para trabalhar pelo país, citando que prefeito, governador e presidente são de partidos diferentes. "Essa parceria é uma fotografia boa para nosso país. Se cada um trabalhar sozinho, nossa capacidade de rendimento é muito menor."

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).