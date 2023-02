Lula sobrevoa São Sebastião e discute apoio à região após temporal; veja imagens aéreas do município

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou, no final da manhã desta segunda-feira (20), no município de São Sebastião, que foi fortemente afetado pelas fortes chuvas que castigaram áreas do litoral norte de São Paulo, nesde final de semana. Antes de descer na cidade, ele sobrevoou a região, ao lado do ministro das Cidades, Jader Filho.

Lula também participa de uma reunião técnica sobre o Estado de Calamidade Pública em São Sebastião, ao lado do governador do Estado, Tarcísio de Freitas, e do prefeito Felipe Augusto.

Outra autoridade que está visitando o município é o ministro Waldez Góes, de Integração e Desenvolvimento Regional. "Nos próximos dias, iremos trabalhar na reconstrução de pontes, prédios públicos, unidades habitacionais e de toda a infraestrutura pública afetada", afirmou Waldez em suas redes sociais.