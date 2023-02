São Sebastião: Prefeito mostra danos após chuvas; Lula, Jader Filho e Waldez seguem para região

O prefeito de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, Felipe Augusto, afirmou que os estragos causados pelas fortes chuvas neste final de semana representam a "maior tragédia da história do município". Em suas redes sociais, ele públicou imagens dos danos deixados pelo temporal. Até o momento, 36 mortes foram confirmadas em toda a região.

[intagram=Co4gwziN_yD]

Ainda nesta segunda-feira (20), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Integração Regional, Waldez Góes, e o ministro das Cidades, Jader Filho, seguem para a região com o objetivo de avaliar a situação e prestar o apoio necessário. Jader Filho gravou um vídeo em São José dos Campos enquanto aguardava o presidente para a viagem.

VEJA MAIS

Lula deve sobrevoar as áreas afetadas pelo temporal e visitar o município de São Sebastião.

De acordo com Waldez Góes, o governo reconheceu o Estado de Calamidade Pública nos municípios do Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Caraguatatuba, Ilhabela e Ubatuba, em SP, atingidos pelas chuvas, e deve garantir os recursos necessários para ajudar a região. "Já estamos com equipes técnicas trabalhando no plano de reconstrução e prestando assistência humanitária às vítimas. Estão sendo distribuídos cestas básicas, kits de higiene pessoal e de limpeza das residências, kits dormitório, água e refeições".