Helder anuncia ajuda aos municípios da região da Calha Norte atingidos pelas fortes chuvas

O governador Helder Barbalho informou em suas redes sociais que equipes da Defesa Civil estadual estão se deslocando para municípios da região da Calha Norte que foram fortemente afetados pelas fortes chuvas. Segundo ele, o objetivo é dar suporte às famílias impactadas e às prefeituras.

"Vamos continuar atentos, junto com a vice-governadora Hana (Ghassan), já em contato com o ministro Jader (Jader Filho, ministro das Cidades), com o ministro Waldez Góes (Ministro da Integração Nacional) que cuida da Defesa Civil Nacional, para que possamos atender o quanto antes e diminuir os impactos dessas chuvas", afirmou o governador.

Uma das cidades mais afetadas pelas chuvas intensas é Oriximiná, onde o prefeito, Delegado Fonseca, anunciou que o município decretou situação de calamidade pública. Em suas redes sociais, ele mostrou imagens de uma grande erosão que se formou em trecho da Marechal Castelo Branco com a Travessa da Conquista. Segundo ele, equipes da Prefeitura trabalham no local para conter a erosão.

Prefeito mostra estragos causados pelas chuvas em Oriximiná (Reprodução / Vídeo / Instagram / Delegado Fonseca)

"Decretamos calamidade pública em razão das chuvas intensas e enviamos relatório para a defesa civil do Estado e Federal. Toda a ajuda é bem vinda e enquanto não chega vamos fazendo o que está em nosso alcance", afirmou o prefeito.

Conforme informações divulgadas pelo Governo do Estado, após os relatos de alagamentos e prejuízos provocados pelas fortes chuvas em municípios da região da Calha Norte, como Oriximiná, equipes do Corpo de Bombeiros Militar e Defesa Civil Estadual se mobilizaram e, neste domingo (19), sobrevoaram a área para levantamento preliminar dos impactos.

O coronel Jayme Benjó, comandante-geral dos Bombeiros, o suporte da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil dado ao Pará vai ajudar o Estado a garantir assistência à população de toda a região atingida. Ele informou que foi realizado um levantamento preliminar feito pela equipe técnica do Quartel de Santarém (município da região).

"Temos informações de que em Oriximiná alguns bairros estão tendo comprometimento da sua estrutura de solo por conta de erosão, em função do volume de água por conta das fortes chuvas. A partir desse levantamento da equipe da Defesa Civil, vai ser gerado um parecer técnico, que vai subsidiar as ações do Estado, através da Defesa Civil Nacional, com todo o aporte financeiro, no sentido de minimizar os impactos na população desses bairros que estão sendo atingidos no município e em toda a região da Calha Norte", declarou.