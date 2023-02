Defesa Civil Municipal alerta sobre fortes chuvas previstas para os próximos dias em Belém

Belém está em alerta meteorológico grau laranja pelo terceiro dia consecutivo. A cor indica que as chuvas previstas para a região são perigosas e podem causar inundações e alagamentos. O alerta, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e divulgado nesta quarta-feira (08) pela Prefeitura de Belém, por meio da Comissão de Defesa Civil Municipal, tem validade até as 10h de quinta-feira, 9.

Também de acordo com o Instituto, estão previstas pancadas de chuvas e trovoadas isoladas nas próximas quinta-feira e sexta-feira, na capital paraense.

"A Comissão de Defesa Civil de Belém orientou pedestres e condutores que, durante a chuva, não se abriguem ou estacionem veículos próximo a árvores ou placas de propaganda, pois há risco de queda durante rajadas de vento.", destacou a Defesa Civil.

Marés

Nesta quinta-feira a preamar em Belém ocorrerá às 3h03, quando o nível das águas chegará ao marco de 3,3 metros. Na região das ilhas, a maré mais alta também alcançará 3.3 metros logo no início do dia às 0h02.

"É importante ressaltar que a preamar indicada pode ser ainda maior caso ocorra a coincidência de seu pico com a incidência de chuvas na região. No momento, não há como informar se o horário da chuva irá coincidir com o da maré alta.", acrescentou a Defesa Civil.